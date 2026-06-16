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Lukašenko: Vojna sa skončí iba kompromisom medzi Ruskom a Ukrajinou
Reuters pripomína, že Bielorusko povolilo Rusku využiť svoje územie pri útoku na Ukrajinu vo februári 2022 a umožnilo Moskve rozmiestniť na svojom území jadrové zbrane.
Autor TASR
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Minsk 16. júna (TASR) - Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v pondelok zverejnenom rozhovore pre televíziu al-Arabíja vyhlásil, že Rusko a Ukrajina musia pristúpiť na kompromis, aby sa vojna medzi nimi skončila. Podľa blízkeho spojenca Kremľa je zrejmé, že víťazstvo na bojisku je pre obe strany nereálne, hoci podotkol, že ruské sily stále postupujú. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.
„Dnes musíme využiť všetky prostriedky, aby sme prostredníctvom kompromisov dosiahli mierovú dohodu,“ povedal Lukašenko v rozhovore. „Ak si obe strany uvedomia, že ďalej už nemožno pokračovať, lebo inak dôjde k eskalácii a situácia sa ešte zhorší a ak si to bojovníci a ich stúpenci uvedomia, potom bude možné dosiahnuť kompromis,“ myslí si bieloruský prezident.
Podľa Lukašenka totiž konflikt nie je možné vyriešiť vojensky, keďže postup na bojisku je pomalý a obe strany musia riešiť nedostatok vojakov.
„Rusi tento nedostatok pociťujú. Možno nie tak veľmi ako na Ukrajine, ale pociťujú ho. A práve to je hlavný problém tohto konfliktu – dochádzajú im ľudia,“ skonštatoval bieloruský prezident.
Reuters pripomína, že Bielorusko povolilo Rusku využiť svoje územie pri útoku na Ukrajinu vo februári 2022 a umožnilo Moskve rozmiestniť na svojom území jadrové zbrane. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nedávno vyhlásil, že ukrajinské sily posilnili svoje pozície na bojisku a nové ruské útoky by preto mohli byť vedené z bieloruského územia.
Lukašenko opakovane zdôraznil, že bieloruské sily sa do vojny na Ukrajine nezapoja a v rozhovore pre al-Arabíja zdôraznil, že Kyjev sa zo strany Minska nemá čoho obáváť.
„Niet sa čoho báť. Vôbec ničoho. Oni to vedia, vojaci to vedia. Ľudia na Ukrajine to vedia,“ povedal. „Túto tému víria iba politické ambície,“ dodal.
„Dnes musíme využiť všetky prostriedky, aby sme prostredníctvom kompromisov dosiahli mierovú dohodu,“ povedal Lukašenko v rozhovore. „Ak si obe strany uvedomia, že ďalej už nemožno pokračovať, lebo inak dôjde k eskalácii a situácia sa ešte zhorší a ak si to bojovníci a ich stúpenci uvedomia, potom bude možné dosiahnuť kompromis,“ myslí si bieloruský prezident.
Podľa Lukašenka totiž konflikt nie je možné vyriešiť vojensky, keďže postup na bojisku je pomalý a obe strany musia riešiť nedostatok vojakov.
„Rusi tento nedostatok pociťujú. Možno nie tak veľmi ako na Ukrajine, ale pociťujú ho. A práve to je hlavný problém tohto konfliktu – dochádzajú im ľudia,“ skonštatoval bieloruský prezident.
Reuters pripomína, že Bielorusko povolilo Rusku využiť svoje územie pri útoku na Ukrajinu vo februári 2022 a umožnilo Moskve rozmiestniť na svojom území jadrové zbrane. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nedávno vyhlásil, že ukrajinské sily posilnili svoje pozície na bojisku a nové ruské útoky by preto mohli byť vedené z bieloruského územia.
Lukašenko opakovane zdôraznil, že bieloruské sily sa do vojny na Ukrajine nezapoja a v rozhovore pre al-Arabíja zdôraznil, že Kyjev sa zo strany Minska nemá čoho obáváť.
„Niet sa čoho báť. Vôbec ničoho. Oni to vedia, vojaci to vedia. Ľudia na Ukrajine to vedia,“ povedal. „Túto tému víria iba politické ambície,“ dodal.