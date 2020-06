Lukašenko vylúčil možnosť revolúcie v Bielorusku

Moskva 1. júna (TASR) - Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v pondelok povedal, že kým bude pri moci, nikdy nedovolí, aby sa v krajine uskutočnila revolúcia, informovala agentúra DPA.



"Nikdy nepovolíme narušenie stability situácie v našej krajine," povedal podľa DPA Lukašenko, ktorý je pri moci už od roku 1994.



Uviedol to po sérii opozičných protestov, ktoré sa konali v Bielorusku koncom minulého týždňa a súviseli s augustovými prezidentskými voľbami v krajine. Polícia počas protestov zadržala desiatky osôb vrátane známeho opozičného politika Mikalaja Statkeviča.



Podľa Lukašenka sa bieloruskej opozícii nepodarí zvrhnúť vládu podobným spôsobom, ako sa to v posledných rokoch stalo na Ukrajine alebo v Arménsku.



Alexandr Lukašenko vyhral prezidentské voľby už päťkrát po sebe. O znovuzvolenie sa bude uchádzať aj v nadchádzajúcich voľbách vypísaných na 9. augusta. Naznačil pritom, že kandidovať za prezidenta by mohol opäť aj v roku 2025.