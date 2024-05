Minsk 23. mája (TASR) - Západom neuznaný bieloruský prezident Alexandr Lukašenko vymenoval nového náčelníka generálneho štábu Ozbrojených síl Bieloruska - stal sa ním Pavel Muravejka. S odvolaním sa na agetúru BelTA o tom vo štvrtok informovala agentúra AFP.



Muravejka doteraz zastával post prvého námestníka tajomníka Bezpečnostnej rady Bieloruskej republiky.



Lukašenko vo svojom príhovore zdôraznil nutnosť zamerať sa na ďalší rozvoj ozbrojených síl s prihliadnutím na skúsenosti z vojenských operácií na susednej Ukrajine.



"Toto je ponaučenie aj pre nás: musíme si uvedomiť, aká je moderná vojna," vyhlásil Lukašenko podľa agentúry BelTA. Dodal, že v Bieloruske je povedomie o tom, čo sú míny a mínové polia, aj o tom, že v moderných podmienkach je nemožné bojovať bez bezpilotných lietadiel a systémov elektronického boja, ktoré by mali byť efektívne proti dronom i ďalším moderným zbraniam.



Lukašenko pripomenul, že "netoleruje klamstvá", pričom dodal, že "klamať je aj zbytočné, pretože pravda skôr či neskôr vyjde najavo".



"V Bielorusku nie je možné prikrášľovať situáciu alebo čokoľvek iné, preto sa zamerajte na rozvoj ozbrojených síl tak, ako sme to robili doteraz, a to analýzou všetkého, čo sa deje okolo nás," vyzval Lukašenko.



Bielorusko, najbližší spojenec Ruska, zažíva v posledných niekoľkých rokoch zhoršovanie svojich vzťahov so západnými susedmi a s Ukrajinou. Úpadok vzťahov sa vystupňoval predovšetkým po tom, čo Moskva využila bieloruské územie na začatie svojho útoku na Ukrajinu vo februári 2022.