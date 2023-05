Lukašenko vymenoval nového šéfa výboru na ochranu hraníc

Minsk 30. mája (TASR) - Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko vymenoval do funkcie šéfa výboru na ochranu štátnych hraníc Kanstancina Molastava. Informuje o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvoláva na utorkovú správu bieloruskej tlačovej agentúry Belta.



Štátny výbor pre hranice Bieloruskej republiky (DPK) zaisťuje bezpečnosť hraníc tejto krajiny. Molastav na jeho čele nahradí Anatoľa Lapa, ktorý z vojenskej služby odišiel do dôchodku.



K vymenovaniu Molastava prišlo v čase zvýšeného napätia medzi Bieloruskom a Poľskom. Varšava ohlásila, že od 1. júna až do odvolania Poľsko zatvorí svoje hraničné priechody s Bieloruskom pre ruskú a bieloruskú nákladnú dopravu.



Urobilo tak v reakcii na rozsudok bieloruského Najvyššieho súdu, ktorý potvrdil osemročný trest odňatia slobody pre bielorusko-poľského aktivistu Andrzeja Poczobuta. Toho odsúdili za kritické reportáže o Lukašenkovom režime. Podľa Varšavy boli obvinenia voči Poczobutovi nespravodlivé a politicky motivované.



Poľsko v pondelok tiež oznámilo, že uvalilo sankcie na ďalších 365 bieloruských občanov, medzi ktorými je aj viac ako 150 poslancov parlamentu. Tieto osoby podľa Varšavy propagovali bieloruský režim a podieľali sa na legitimizácii a podpore represívnej politiky orgánov v Minsku.



Stanica Sky News pripomína, že do Poľska sa uchýlili mnohí oponenti bieloruského autoritárskeho lídra Lukašenka. Varšava tiež poskytuje významnú podporu Ukrajine, odkedy ju vlani vo februári napadlo Rusko, ktoré je hlavným spojencom Bieloruska.