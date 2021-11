Lukašenko vyzval Nemecko, aby prijalo migrantov z hraníc s Poľskom

Migranti z Blízkeho východu a iných krajín, ktorí sa pokúšajú prekročiť hranice z Bieloruska do Poľska, oddychujú v logistickom centre na kontrolnom stanovišti "Kuznica" na poľsko - bieloruskej hranici pri bieloruskej dedine Grodno 23. novembra 2021. Foto: TASR/AP

Dievča spí, zatiaľčo ostatní migranti z Blízkeho východu a iných krajín, ktorí sa pokúšajú prekročiť hranice z Bieloruska do Poľska, oddychujú v logistickom centre na kontrolnom stanovišti "Kuznica" na poľsko - bieloruskej hranici pri bieloruskej dedine Grodno 23. novembra 2021. Foto: TASR/AP

Minsk 26. novembra (TASR) - Západom neuznaný bieloruský prezident Alexandr Lukašenko zavítal v piatok do dopravného a logistického centra na štátnych hraniciach s Poľskom, ktoré momentálne slúži na dočasné ubytovanie migrantov z krajín Blízkeho východu. Informovalo o tom na svojom webe Rádio Sloboda (RFE/RL).Lukašenko na zhromaždení pred migrantmi vyhlásil:uviedla RFE/RL. Vyzval však Nemecko, aby "utečencov" z bielorusko-poľských hraníc prichýlilo.Vysvetlil, že. Upozornil však, žeBieloruský prezident preto vyzval poľskú stranu, aby vpustila utečencov do Nemecka, a apeloval na poľských občanov, aby v tomto zmysle vyvinuli na poľských politikov tlak.povedal Lukašenko.Dodal, že bieloruská stranav riešenie migračnej krízy na hraniciach,Lukašenko varoval, žeVyhlásil, žezdôraznil.dodal.Ubezpečil, že Bielorusko urobí všetko pre zlepšenie života migrantov uviaznuvších na hraniciach.uviedol s tým, žePoznamenal, že mnohí utečenci majú mobilné telefóny a vďaka tomu môžu sprostredkovať informácie o dianí na hraniciach či v tábore. Dodal, že nie všetky sú spravodlivé a pravdivé, preto apeloval, žeInformoval, že okrem asi 2000 ľudí v logistickom centre Bruzgi je v Bielorusku ešte asi do 3000 migrantov z Blízkeho východu.priznal Lukašenko.Dodal, že znepokojenie v Bielorusku vyvolávajú utečenci z Afganistanu, ktorí by sa mohli pokúšať dostať do EÚ cez Ukrajinu. Aby totiž Ukrajinci mohli čeliť náporu migrantov, rozmiestňujú na hraniciach s Bieloruskom svoje bezpečnostné zložky, vysvetlil Lukašenko.Tlačová agentúra Belta napísala, že záujem o stretnutie s Lukašenkom prejavili stovky migrantov, ktorí ho zdravili, mávali a nahrávali si ho na mobilné telefóny.Podľa Belty sa migranti poďakovali Lukašenkovi za podporu.uviedla jedna z mladých žien pred Lukašenkom.vyhlásila.Lukašenko si prezrel výdajňu potravín v centre a stretol sa aj s predstaviteľmi Červeného kríža, ktorí pomáhajú migrantom snažiacim sa dostať cez hranice Bieloruska na územie Európskej únie. Časť migrantov už medzičasom odletela do svojej vlasti tromi letmi irackých aerolínií, dodalo RFE/RL.