Lukašenko: Bielorusko bude nútené reagovať na jednotky pri hranici

Minsk 28. októbra (TASR) - Bielorusko bude nútené reagovať na rozmiestnenie amerických jednotiek v blízkosti svojich hraníc, upozornil v pondelok bieloruský prezident Alexander Lukašenko v reakcii na správu, ktorú mu predložili bieloruské bezpečnostné zložky a týkala sa vojensko-politickej situácie a hrozbách pre Bielorusko.



Bieloruský prezident uviedol, že si prečítal správu spravodajskej agentúry a oboznámil sa s rozmiestnením jednotiek NATO v západnej Európe, ako aj s úlohou jednotiek, ktoré USA rozmiestňujú v blízkosti hraníc Bieloruska.



Lukašenko uviedol, že v blízkosti bieloruskej hranice s Litvou je podľa informácií bieloruských bezpečnostných zložiek do 600 vojakov a asi 30 tankov a 30 obrnených vozidiel s pridruženým personálom. Vyhlásil, že tieto sily netreba podceňovať. Súčasne však uviedol, že bieloruská armáda prešla štyrmi modernizáciami a "30 tankov" ju nevystraší.



Bieloruský prezident však vidí problém v tom, že cudzie "jednotky sa ešte nikdy takto demonštratívne nepresúvali" k hraniciam.



"Toto ešte nikdy nebolo. A v Litve je to vôbec prvýkrát. Je to precedens," vyhlásil Lukašenko podľa tlačovej agentúry BelTA. Zároveň zdôraznil, že Minsk "nechce bojovať". Uviedol, že Bielorusko je krajinou mieru a nebude "rinčať zbraňami", ale na "takúto demonštráciu" sily "musí reagovať".



Agentúra TASS dodala, že Lukašenko minulý týždeň nariadil bezpečnostnej rade štátu a ministerstvu obrany, aby vypracovali a predložili akčný plán na primeranú reakciu na kroky súvisiace s nasadením obrnených vozidiel a kontingentu ozbrojených síl USA v Litve, v bezprostrednej blízkosti Bieloruskej republiky.