Lukašenko:Bielorusko pripraví zariadenia na umiestnenie rakiet Orešnik

Minsk 10. decembra (TASR) - Bielorusko pripraví na svojom území zariadenia pre umiestnenie ruských hypersonických balistických rakiet Orešnik. Vyhlásil to v utorok bieloruský prezident Alexandr Lukašenko s tým, že v krajine už teraz sú ruské jadrové zbrane. Informuje o tom TASR podľa správ agentúry BelTA.



"Premysleli sme si to a teraz vyberáme miesta, kde by sme tieto zbrane (Orešnik) mohli umiestniť. V minulosti sme tu mali strategické rakety s jadrovými hlavicami," cituje ho BelTA.



Bielorusko má podľa neho približne 30 miest, kde by orešniky mohlo umiestniť. "Vyberieme si tie, ktoré sú najbližšie k cieľom," zdôraznil.



"Ako ste si mohli všimnúť, (ruskému prezidentovi Vladimirovi) Putinovi som dal jednu podmienku - ciele určí Bielorusko, nie Rusko. Avšak pomôže nám s používaním týchto zbraní. Inak povedané, ak to bude, nedajbože, nevyhnutné, ten gombík stlačíme spolu. Sami si však určíme ciele. Súhlasil s tým," povedal Lukašenko.



Zároveň poznamenal, že podvozky na orešniky vyrobili v Bielorusku. "Celé vozidlo je bieloruské, iba raketa nie je," vyhlásil bieloruský prezident, ktorého Západ od sporných volieb v roku 2020 neuznáva.



Putin a Lukašenko minulý týždeň podpísali dohodu, ktorá poskytuje Bielorusku ako najbližšiemu spojencovi Moskvy bezpečnostné záruky vrátane možného použitia ruských jadrových zbraní. Dohoda nadväzuje na revíziu ruskej jadrovej doktríny, ktorou sa Bielorusko dostalo pod ruskú jadrovú ochranu. Tú Putin podpísal krátko po rozhodnutí amerického prezidenta Joea Bidena povoliť Ukrajine, aby zasahovala územie Ruska americkými raketami ATACMS.