Lukašenkov štáb odovzdal doklady pre prezidentskú kandidatúru

Minsk 2. júla (TASR) - Volebný štáb Alexandra Lukašenka odovzdal vo štvrtok všetky doklady potrebné na jeho registráciu ako kandidáta prezidentských volieb, ktoré sa v Bielorusku uskutočnia 9. augusta.



Volebná komisia bude o registrácii jednotlivých kandidátov rozhodovať od 5. do 14. júla, dodal spravodajský portál TUT.by.



O registráciu medzičasom požiadali aj iní kandidáti, medzi nimi bol aj Viktar Babaryka, ktorý je označovaný za Lukašenkovho najsilnejšieho súpera.



Spravodajský portál TUT.by vo štvrtok informoval, že Babaryka, ktorý bol pred dvoma týždňami zadržaný a vzatý do väzby, bol obvinený z prania špinavých peňazí, daňových únikov a úplatkárstva.



Obvinenie bolo vznesené už koncom júna, avšak jeho obsah údajne nemohol byť zverejnený, stalo sa tak až dnes.



Babaryka a jeho syn Eduard boli zadržaní 18. júna. Výbor pre štátnu kontrolu (KGK) následne uviedol, že Babaryka bol zadržaný, pretože "bol priamym organizátorom a vodcom nezákonných aktivít" na pôde banky Belgazprambank, dcérskej spoločnosti ruského energetického giganta Gazprom, ktorej do mája šéfoval.



Bieloruská generálna prokuratúra dodala, že konanie obvinených v kauze Belgazprambank predstavuje hrozbu pre záujmy národnej bezpečnosti Bieloruska, preto sa začalo aj trestné konanie vo veci vytvorenia zločineckej organizácie.



Bieloruskí aktivisti za ľudské práva uznali Babaryku za politického väzňa. V ten istý deň Európska únia vyzvala bieloruské úrady na jeho prepustenie.



Babaryka je ďalším z radu Lukašenkových kritikov a predstaviteľov opozície, ktorí boli v posledných týždňoch zadržaní. Medzi nimi bol aj líder bieloruskej opozície Mikalaj Statkevič či obľúbený bloger Siarhej Cichanovskij, ktorého manželka Svitlana tiež požiadala o registráciu za kandidátku do prezidentských volieb.