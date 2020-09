Lukašenkov syn bude študovať v Rusku a údajne pod cudzím menom

Minsk 17. septembra (TASR) - Najmladší syn bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, 16-ročný Mikalaj, bude pravdepodobne študovať v Moskve na gymnáziu pri Moskovskej štátnej univerzite, informovala Komsomoľskaja pravda (KP). Médiá o tom informoval bieloruský vedec, bývalý predseda Bieloruskej akadémie vied Aľaksandr Vajtovič, ktorý sa odvolával na známych v oblasti vzdelávania.



Sekretariát gymnázia pri Moskovskej štátnej univerzite pre agentúru RIA Novosti uviedol, že tam Mikalaj Lukašenko neštuduje.



Koncom augusta vyšlo najavo, že Lukašenkov najmladší syn si vyzdvihol všetky doklady z gymnázia Bieloruskej štátnej univerzity, kam mal nastúpiť po absolvovaní 9. triedy základnej školy.



Fakt, že Lukašenkov najmladší syn bude pokračovať v štúdiu na jednej z prestížnych moskovských škôl, oznámil 1. septembra herec Stanislav Sadaľskij s odvolaním sa na nemenovaný zdroj.



Denník KP citoval z vyjadrenia "bývalého dôstojníka tajnej služby KGB" (nie je jasné, či bieloruskej alebo sovietskej), že Mikalaj Lukašenko sa "pre začiatok" ubytoval na bieloruskom veľvyslanectve v Moskve, kde bude študovať pod fiktívnym menom, ale do školy chodiť zatiaľ nebude.



Podľa tohto zdroja by Lukašenkov syn mohol pokračovať v štúdiu na Moskovskej poľnohospodárskej akadémii, ak absolvuje skúšky pre 11. ročník - študoval by tam potom externe.



Vladimir Truchačev, rektor tejto univerzity pomenovanej po ruskom botanikovi Klimentovi Timiriazevovi, uviedol, že nevie o tom, že by Mikalaj Lukašenko robil skúšky na akadémiu. "Bolo mi povedané, že by chcel u nás študovať. Ale možno sa to netýka dneška, skôr budúcnosti," uviedol rektor.



Začiatkom septembra sociálne médiá informovali, že Mikalaj Lukašenko nastúpil do súkromnej školy Prezident v podmoskovskom mestečku Žukovka. Samotná vzdelávacia inštitúcia to však poprela s tým, že "takéto dieťa tu nemáme".



Tlačová služba Alexandra Lukašenka zverejnila 22. augusta video zachytávajúce Mikalaja Lukašenka vo vojenskej uniforme a s útočnou puškou kalašnikov v rukách. Sprevádzal vtedy svojho otca, ktorý tiež držal v rukách zbraň. Video sa dostalo na sociálne siete krátko po ďalšej rozsiahlej protestnej akcii v Minsku, kde už 40. deň pokračujú protesty proti spornému priebehu a výsledku prezidentských volieb, ktoré sa konali 9. augusta.



Mikalaj je v poradím tretím Lukašenkovým synom. Na rozdiel od prvých potomkov - Viktara a Dzmitryja - v jeho prípade nie je známe, kto je matka. Najčastejšie bieloruské médiá v tejto súvislosti píšu o bývalej primárke nemocnice pri prezidentskej administratíve Irine Abeľskej. Lukašenko je oficiálne ešte stále ženatý, ale so svojou manželkou Halinou už dávno nežije.