Lukašenkova neúčasť na oslavách vyvolala dohady o jeho chorobe

Minsk 14. mája (TASR) - Bieloruský líder Alexandr Lukašenko sa v nedeľu nezúčastnil na oslavách dňa štátnej vlajky. Stalo sa to prvýkrát za 29 rokov Lukašenkovej vlády, čo vyvolalo špekulácie o jeho možných zdravotných problémoch, informuje agentúra DPA.



Niektoré médiá na susednej Ukrajine dokonca uviedli, že 68-ročného Lukašenka museli previezť do nemocnice a bieloruská exilová opozícia tvrdí, že je veľmi vážne chorý.



V Bielorusku sa každoročne v druhú májovú nedeľu oslavuje Deň štátneho znaku a štátnej vlajky. Prezidenta na nedeľňajších okázalých oficiálnych oslavách v Minsku zastupoval premiér Roman Golovčenko. Lukašenko poslal len blahoželanie k sviatku, ktoré na oslavách prečítali.



Agentúra DPA pripomína, že bieloruská štátna televízia neodvysielala žiadne zábery s prezidentom už niekoľko dní. V utorok 9. mája sa Lukašenko zúčastnil na vojenskej prehliadke v Moskve pri príležitosti osláv Dňa víťazstva nad nacistickým Nemeckom.



Podľa DPA Lukašenko na záberoch z Moskvy vyzeral krehko a z oficiálnych podujatí odišiel predčasne. Prezidentská kancelária v Minsku sa k jeho aktuálnemu zdravotnému stavu nijako nevyjadrila.



Bieloruský exminister kultúry a súčasný opozičný politik Pavel Latuška, žijúci v exile v EÚ, sa v piatok vyjadril, že Lukašenko "je zjavne veľmi vážne chorý".



"Nedokáže už ani prejsť 100 metrov, nedokáže prednášať prejavy, dokonca ani nedokáže stáť za rečníckym pultom, pretože ho tak zmáha slabosť," povedal Latuška. Podľa neho to spôsobuje veľké problémy bieloruskej štátnej televízii, ktorá nevie, aké zábery s prezidentom má vlastne vysielať a ako ich má komentovať.



Spojenec Kremľa Lukašenko vládne Bielorusku od roku 1994. Od masových protestov proti jeho znovuzvoleniu v roku 2020 výrazne zintenzívnil represie voči svojim kritikom - mnohých z nich uväznil alebo prinútil odísť do exilu. Vo funkcii sa mu po sporných voľbách podarilo udržať hlavne vďaka ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, čím sa posilnila jeho politická aj ekonomická závislosť na Rusku. Lukašenkov režim podporuje Moskvu aj v jej vojenskej agresii voči Ukrajine a umožňuje jej podnikať útoky na Ukrajinu aj z bieloruského územia.