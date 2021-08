Lukašenkova rezidencia bola na Google označená ako panstvo diktátora

Minsk 10. augusta (TASR) – Rezidencia Alexandra Lukašenka v Minsku bola v pondelok na online platforme Google Maps istý čas označená ako „panstvo diktátora".



Sídlom Lukašenka, Západom neuznaného prezidenta Bieloruska, je Palác nezávislosti v Minsku, kde sa v pondelok konalo jeho stretnutie s novinármi a vybranými zástupcami bieloruskej verejnosti. Akcia sa uskutočnila v deň prvého výročia kontroverzných volieb, za ktorých víťaza bol Lukašenko vyhlásený.



Ako napísal spravodajský web Rubaltic.ru, Lukašenko na spomínanej konferencii nazvanej „Veľký rozhovor s prezidentom" vyhlásil, že „nebol a nikdy nebude diktátor". Vysvetlil, že bieloruský štát na to nemá „primerané zdroje", preto „som nikdy nikomu nič nediktoval a diktovať sa ani nezberám".



Avizoval tiež, že „veľmi skoro" opustí prezidentský post, pričom už teraz vidí „15-20" ľudí, ktorí by boli vhodnými nástupcami a „vykryštalizovali sa v období po posledných prezidentských voľbách".



Na ich margo povedal: „Prepáčte mi moju neskromnosť, ale v niečom sa mi podobajú. Zrejme pre to, že rástli v mojej blízkosti. Sú oddaní krajine, spoľahliví a nebudú nikoho trýzniť. Ich bude voliť väčšina ľudí". Zdôraznil tiež, že „prezidentom bude ten, koho zvolí bieloruský národ".



Sľúbil, že v najbližších voľbách on sám kandidovať nebude a nebude do prezidentskej funkcie ani „nikoho pretláčať. Budem konať čestne," vyhlásil Lukašenko.



Keď Lukašenko komentoval masové protesty, ktoré vypukli po prezidentských voľbách označovaných opozíciou i Západom za zmanipulované, obvinil z ich financovania významného bieloruského podnikateľa, predsedu predstavenstva americkej spoločnosti IT spoločnosti EPAM Systems Arkadija Dobkina.



Poznamenal, že k ľuďom zo sektoru IT je tvrdý, a upozornil, že „ešte sa tomu budeme venovať". Odporučil, aby sa „títo ľudia" neponáhľali do Bieloruska, „lepšie im je pracovať na Ukrajine".



Agentúra Interfax poznamenala, že Lukašenkovo stretnutie s novinármi a vybranými občanmi trvalo osem hodín a 15 minút.