Lukašenkovmu rivalovi rozšírili obvinenie, ďalší bloger drží hladovku

Minsk 15. decembra (TASR) - Väznenému vodcovi bieloruskej opozície a niekdajšiemu kandidátovi v prezidentských voľbách Mikalajovi Statkevičovi, ktorý je od mája vo väzbe, rozšírili doterajšie obvinenie aj o účasť na masových nepokojoch. Informoval o tom v utorok spravodajský portál TUT.by s odvolaním sa na Statkevičovu manželku Marynu Adamovičovú.



Adamovičová tvrdí, že vyšetrovatelia pristúpili k tomuto kroku preto, aby jej manžela nemuseli prepustiť z vyšetrovacej väzby. Na základe doterajšieho obvinenia z organizovania a prípravy podujatí hrubo narušujúcich verejný poriadok by totiž mohol byť vo vyšetrovacej väzbe len šesť mesiacov. Statkevič je zadržiavaný už 198 dní.



Statkevič svoju vinu nepriznáva. Bieloruskí aktivisti za ľudské práva ho považujú za politického väzňa.



Rovnaký štát aktivisti prisúdili aj Iharovi Losikovi, ktorý bol v utorok podľa bieloruského ľudskoprávneho centra Viasna obvinený z prečinu výtržníctva. Tento známy bieloruský bloger a administrátor proopozičného kanálu na sieti Telegram bol predtým obvinený z organizovania a prípravy akcií hrubo narušujúcich verejný poriadok.



Portál TUT.by poznamenal, že ak by vyšetrovatelia voči Losikovi nevzniesli ďalšie obvinenie, musel by byť z väzby prepustený najneskôr 25. decembra.



Podľa aktivistov Losik na protest proti novému obvineniu vyhlásil hladovku. Na znak solidarity sa k nemu pridala aj jeho manželka.



Statkevič v roku 2010 kandidoval v prezidentských voľbách proti Alexandrovi Lukašenkovi, ktorý bol vyhlásený za ich víťaza. Po veľkej demonštrácii, ktorá sa konala na protest proti ich výsledkom, Statkeviča zadržali. Vo väzení potom strávil päť rokov a na slobodu sa dostal až po tlaku západných štátov.