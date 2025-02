Lukowski: Poľsko by teraz nemalo vyslať vojakov na Ukrajinu

Varšava 17. februára (TASR) – Šéf poľského Národného bezpečnostného úradu (BBN) generál Dariusz Lukowski v pondelok uviedol, že v budúcnosti nemožno vylúčiť možnosť vyslania poľských vojakov na Ukrajinu, ale v súčasnosti by ich Varšava vyslať nemala. Informuje o tom spravodajca TASR podľa agentúry PAP.



"V súčasnosti nie, ale v budúcnosti nemožno vylúčiť možnosť vyslania poľských vojakov na Ukrajinu v rámci mierovej misie," povedal Lukowski v rozhovore pre Rádio Zet. Scenáre sa podľa generála vyvíjajú a môže vzniknúť situácia, ktorá si vyžiada poľskú účasť v misii. Zároveň si myslí, že na Poľsko bude vyvíjaný veľký tlak, aby sa do takéhoto nasadenia zapojilo.



V súvislosti s vyjadrením britského premiéra Keira Starmera o ochote vyslať britských vojakov na Ukrajinu Lukowski zdôraznil, že situácia Spojeného kráľovstva je úplne iná a jednoduchšia vzhľadom na geografickú vzdialenosť. Varoval tiež, že akákoľvek poľská účasť na podobnej misii na ukrajinskom území by mohla byť zneužitá Ruskom na vytváranie napätia medzi Poľskom a Ukrajinou.



Šéf BBN tiež upozornil, že mierová misia by si vyžadovala značné vojenské kapacity, keďže súčasná frontová línia na Ukrajine presahuje 1000 kilometrov. "Ak sa hovorí o nejakej forme kontroly alebo demarkačnej línii v rámci mierových rokovaní, jej zabezpečenie by si vyžiadalo značné nasadenie vojenských síl," vysvetlil. Dodal však, že jednu z najväčších pozemných armád v Európe má práve Poľsko.











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)