Lukowski: Poľsku by zásoby munície stačili najviac na 14 dní bojov

Varšava 27. marca (TASR) - Schopnosť Poľska brániť sa voči prípadnej agresii Ruska je podľa šéfa poľského Úradu pre národnú bezpečnosť (BBN) generála Dariusza Lukowského výrazne obmedzená. V rozhovore pre televíziu Polsat News uviedol, že pri súčasnej úrovni zásob by Poľsko pri dnešnom spôsobe vedenia vojny dokázalo viesť obranné boje približne týždeň až dva. Informuje o tom spravodajca TASR podľa portálu denníka Rzeczpospolita.



Generál potvrdil, že v niektorých oblastiach má Poľsko muníciu len na niekoľko dní, pričom sa to týka najmä starších typov výzbroje, ku ktorým sa už nové bojové prostriedky nevyrábajú. Nové platformy zavádzané do poľskej armády v posledných rokoch sú na tom podľa neho lepšie, keďže nákup výzbroje a munície prebiehal paralelne.



Lukowski upozornil, že Poľsko výrazne prispelo k podpore Ukrajiny, čím vyčerpalo časť svojich rezerv, a aktuálne ich dopĺňa. Zdôraznil zároveň, že pomoc Ukrajine je v súčasnosti poskytovaná opatrne a po analýze možných rizík pre poľskú bezpečnosť.



Na modernizáciu obranného priemyslu má byť z novozriadeného Fondu bezpečnosti a obrany presunutých 30 miliárd zlotých (7,17 mld. eur) z Plánu obnovy. Poľský rozpočet na obranu na rok 2025 má dosiahnuť 187 miliárd zlotých (45 mld. eur). Lukowski verí, že počas nasledujúcich dvoch až troch rokov sa Poľsku podarí vybudovať dostatočný obranný potenciál.



Poľsko podľa analýzy spoločnosti Deloitte plánuje v rokoch 2025-35 investovať do obrany približne 1,9 bilióna zlotých (460 mld. eur), čo je viac než dvojnásobok výdavkov za roky 2014-24, keď dosiahli 825 miliárd zlotých (199 miliárd eur).







(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)