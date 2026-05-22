Lukowski: USA sa z Poľska nestiahnu, budú chrániť sklady a elektrárne
Podľa generála je dôležité ekonomicky previazať americké záujmy s Poľskom.
Autor TASR
Varšava 22. mája (TASR) - Spojené štáty sa podľa bývalého šéfa poľského Úradu národnej bezpečnosti (BBN) Dariusza Lukowského z Poľska už nestiahnu. V krajine ich udržia sklady amerických zbraní, či budované jadrové elektrárne s americkými technológiami. Lukowski to povedal v piatok v rozhovore pre denník Rzeczpospolita, informuje varšavský spravodajca TASR.
Podľa generála je dôležité ekonomicky previazať americké záujmy s Poľskom. „Ide o to, aby si Rusko uvedomovalo, že útok na Poľsko je útokom na záujmy USA,“ vyhlásil v čase, keď sa diskutuje o znižovaní počtu amerických vojakov v Európe.
Lukowski uviedol, že v Poľsku sa aktuálne nachádza približne 10.000 amerických vojakov, pričom ich počty sa menia v závislosti od rotácií a operácií USA vo svete. „Prítomnosť na rotačnom princípe má plusy aj mínusy. Výhodou je, že ho možno veľmi rýchlo posilniť, nevýhodou, že ho možno aj pozastaviť,“ poznamenal.
Bývalý šéf BBN poukázal na to, že rokovaniach USA s Poľskom o rozšírení ich vojenskej prítomnosti pokračujú. Varšava sa podľa neho snaží ukotviť americké jednotky prostredníctvom investícií do infraštruktúry, skladov vojenskej techniky a obranného priemyslu.
Za jednu z kľúčových iniciatív označil budovanie skladov APS pre americkú bojovú techniku. Jeden takýto sklad už vzniká v meste Powidz a ďalší by mal podľa Lukowského vzniknúť pri Vroclave.
Za kľúčovú označil aj plánovanú výstavbu jadrovej elektrárne s americkou technológiou, ktorú budú podľa neho Spojené štáty chcieť chrániť. Spomenul tiež budovanie servisných centier pre tanky Abrams a vrtuľníky Apache či snahu získať americké technológie na výrobu munície a rakiet Patriot.
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že Spojené štáty presunú do Poľska ďalších 5000 vojakov. Uviedol to niekoľko dní po tom, čo Washington oznámil odloženie pôvodne plánovaného nasadenia v rámci širších zmien rozmiestnenia síl USA v Európe.
„Hovoríme skutočne o dodatočných vojakoch, teda nad počet, ktorý sa doteraz nachádzal v Poľsku,“ povedal podľa agentúry PAP štátny tajomník ministra obrany Stanislaw Wziatek v Poľskom rozhlase a oznámil začiatok rokovaní o vybudovaní trvalých základní.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
