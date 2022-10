Lula a Bolsonaro sa navzájom kritizovali v televíznej debate

Sao Paolo 17. októbra (TASR) - Bývalý brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva v nedeľu kritizoval úradujúceho prezidenta Jaira Bolsonara za nedbalosť počas pandémie koronavírusu. Bolsonaro reagoval kritikou korupčných škandálov svojho predchodcu. TASR správu prevzala v pondelok z agentúr AFP a DPA.



Obaja prezidentskí kandidáti, krajne pravicový Bolsonaro a ľavicový Lula da Silva sa v nedeľu večer po prvýkrát stretli tvárou v tvár v televíznej debate pred druhým kolom prezidentských volieb, pripomína DPA.



"Vaša nedbalosť viedla k úmrtiu 680.000 ľudí, z ktorých viac ako polovici sa dalo zabrániť," povedal Lula. Pripomenul Bolsonarov odmietavý postoj k nákupu vakcín počas pandémie koronavírusu, či jeho podporu liekov s nepreukázaným účinkom ako hydroxychlorochín. Žiadna vláda na svete sa podľa neho s pandémiou a smrťou "nezahrala" tak ako Bolsonarova. Označil ho za "kráľa nepravdivých informácií".



Bolsonaro sa usiloval presunúť pozornosť na korupciu počas Lulovho prezidentovania, píše AFP. "Vaša minulosť je hanebná...pre Brazíliu ste neurobili nič, no verejné peniaze ste napchali do svojich vreciek a (vreciek) vašich priateľov," povedal Bolsonaro. Zároveň ho vyzval, aby "prestal klamať".



Da Silvu v roku 2017 za korupciu a prania špinavých peňazí odsúdili na deväť a pol roka väzenia. Pobyt vo väzení mu zabránil kandidovať vo voľbách v roku 2018, v ktorých uspel Bolsonaro. Súdy v roku 2021 však obvinenia voči Lulovi zrušili.



Lula da Silva zvíťazil v prvom kole prezidentských volieb v Brazílii 9. októbra so ziskom 48 percent hlasov pred Bolsonarom (43 percent). O víťazovi sa rozhodne medzi týmito dvomi kandidátmi v druhom kole 30. októbra.