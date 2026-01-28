< sekcia Zahraničie
Lula a Macron spoločne vyzvali k posilneniu OSN v reakcii na Trumpovu
Trump pozval Brazíliu aj Francúzsko, aby sa vstúpili do jeho globálnej organizácie na riešenie konfliktov, ktorej bude predsedať on sám.
Autor TASR
Brazília 27. januára (TASR) - Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva a jeho francúzsky partner Emmanuel Macron v utorok spoločne obhajovali Organizáciu Spojených národov (OSN) v súvislosti s novo vytvorenou Radou mieru amerického prezidenta Donalda Trumpa. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Trump pozval Brazíliu aj Francúzsko, aby sa vstúpili do jeho globálnej organizácie na riešenie konfliktov, ktorej bude predsedať on sám. Francúzsko už pozvanie odmietlo. Lula má obavy, že šéf Bieleho domu sa snaží vytvoriť „novú OSN, kde je jediným vlastníkom len on“.
Pôvodne mala Rada mieru dohliadať na obnovu Pásma Gazy, podľa charty zakladajúcej organizáciu sa však neobmedzuje len na palestínske územie, ale naznačuje ambíciu konkurovať OSN.
Počas pondelkového telefonátu preto Lula požiadal Trumpa, aby obmedzil činnosť orgánu len na Pásmo Gazy a ponúkol členstvo aj Palestínskej samospráve.
V utorkovom telefonáte Lulu s Macronom obaja lídri hovorili o posilnení OSN a zhodli sa na tom, že „iniciatívy v oblasti mieru a bezpečnosti musia byť v súlade s mandátmi Bezpečnostnej rady (OSN),“ uviedla brazílska prezidentská kancelária vo svojom vyhlásení.
Americký prezident minulý týždeň na okraj Svetového ekonomického fóra (WEF) vo švajčiarskom Davose svojím podpisom Charty založil Radu mieru, ktorú podporili napríklad maďarský premiér Viktor Orbán či argentínsky prezident Javier Milei.
Stále miesto v Rade mieru má stáť jednu miliardu dolárov, čo vyvolalo kritiku, že by sa mohla stať „platenou“ verziou Bezpečnostnej rady OSN.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu, ktorý je blízkym Trumpovým spojencom a na ktorého bol vydaný zatykač Medzinárodného trestného súdu v súvislosti s vojnou v Pásme Gazy, informoval, že sa tiež pripojí k tomuto orgánu.
