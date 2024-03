Lula a Macron spustili udržateľný ekonomický plán pre Amazóniu

Belém 26. marca (TASR) - Prezidenti Brazílie a Francúzska - Luiz Inácio Lula da Silva a Emmanuel Macron - spustili program zameraný na získanie jednej miliardy eur ako investícií do bioekonomiky v Amazónii na území Brazílie a Francúzskej Guyany.



Podľa agentúry AFP to kancelária francúzskeho prezidenta oznámila na úvod Macronovej štátnej návštevy v Brazílii.



Avizovaný program je súčasťou medzinárodného plánu, ktorý chcú títo dvaja lídri presadzovať pred environmentálnym summitom COP30, ktorý sa bude konať v Beléme na severe Brazílie v roku 2025.



Cieľom týchto dvoch krajín je získať v priebehu nasledujúcich štyroch rokov miliardu eur z verejných a súkromných investičných zdrojov pre brazílsku Amazóniu a dažďový prales vo Francúzskej Guyane.



Tento spoločný plán musí spájať "ochranu a trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov" s hospodárskym rozvojom týchto území, a to tak, že rozhodovanie bude vychádzať z názorov a potrieb pôvodného obyvateľstva a miestnych komunít, uvádza sa vo vyhlásení prezidentov.



"Budeme podporovať domorodé obyvateľstvo a miestne komunity v Amazónii, ktoré zohrávajú zásadnú úlohu pri ochrane biodiverzity prostredníctvom svojich tradičných znalostí a praktík lesného hospodárstva," píše sa v pláne.



Francúzsko, siedma najväčšia ekonomika na svete, a Brazília, ktorá je deviata najväčšia ekonomika, sa považujú za kľúčových hráčov na geopolitickej scéne poznačenej rivalitou medzi Čínou a Spojenými štátmi. Paríž vníma Brazíliu ako most k veľkým rozvíjajúcim sa ekonomikám, ktorých hlasy sa Brazília snaží posilniť prostredníctvom svojho predsedníctva v G20 a členstva v skupine BRICS+.