Lula a šéfka EK: Obchodná dohoda EÚ a Mercosuru je kľúčová
Členské štáty EÚ odsúhlasili dohodu s Mercosurom pred týždňom.
Autor TASR
Rio de Janeiro 16. januára (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová a brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva v piatok v Riu de Janeiro ocenili obchodnú dohodu medzi Európskou úniou a juhoamerickým zoskupením Mercosur ako významný krok pre prosperitu a multilateralizmus. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Brazílsky prezident po stretnutí so šéfkou EK vyhlásil, že dohoda je „veľmi dobrá, najmä pre demokratický svet a pre multilateralizmus“ a prinesie obom stranám viac príležitostí, aj viac obchodu a investícií. Predstavitelia EÚ a krajín Mercosur plánujú dohodu podpísať v sobotu v Paraguaji.
Von der Leyenová ocenila úlohu brazílskeho lídra pri rokovaniach a zdôraznila, že dohoda „vysiela silný signál… toto je sila partnerstva a otvorenosti. A takto sa vytvára skutočná prosperita.“
Na stretnutí sa mal pôvodne zúčastniť aj predseda Európskej rady António Costa. Podľa portálu Politico mu však zrušili jeden z letov a pricestuje preto až do Paraguaja na podpísanie dohody.
Členské štáty EÚ odsúhlasili dohodu s Mercosurom pred týždňom a jej slávnostný podpis sa preto môže uskutočniť už túto sobotu. Ratifikácia v Európskom parlamente je naplánovaná až neskôr.
Europoslanci budú v stredu na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu hlasovať o tom, či má dohodu EÚ s Mercosurom preskúmať Súdny dvor EÚ. Ak takýto návrh v EP prejde, podľa Politica by to presadzovanie dohody oddialilo približne o dva roky. Pre postup von der Leyenovej pri uzatváraní dohody bude EK budúci štvrtok v Európskom parlamente čeliť aj hlasovaniu o vyslovení nedôvery.
Proti dohode sú tisíce európskych poľnohospodárov a obávajú sa prílevu lacnejších juhoamerických produktov.
Mercosur združuje Argentínu, Brazíliu, Paraguaj, Uruguaj a Bolíviu, Venezuela má od roku 2017 pozastavené členstvo; Bolívia zatiaľ nie je súčasťou dohody s EÚ.
Zoskupenie juhoamerických krajín bolo založené v roku 1991 s cieľom podporovať regionálnu integráciu prostredníctvom politickej, sociálnej a hospodárskej spolupráce. Dohoda s krajinami Mercosur vytvorí podľa EK celosvetovo najväčšiu zónu voľného obchodu s viac ako 700 miliónmi spotrebiteľov.
