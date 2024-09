Lula: Brazília a Čína majú plán na rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou

New York 24. septembra (TASR) - Brazília a Čína navrhli šesťbodový plán na začatie rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou o ukončení ich konfliktu, oznámil v utorok brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Lula o návrhu hovoril telefonicky s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Vo svojom príhovore počas prvého dňa všeobecnej rozpravy Valného zhromaždenia OSN však Lula bližšie informácie týkajúce sa plánu neuviedol.



Brazílsky prezident v príhovore v utorok tiež varoval, že konflikt v Pásme Gazy sa "nebezpečne rozširuje" do Libanonu, a vyzval na prímerie. "Právo na obranu sa stalo právom na pomstu, ktorá bráni dohode o prepustení rukojemníkov a odsúva prímerie," uviedol Lula.



Zároveň zopakoval žiadosť Brazílie o reformu Organizácie Spojených národov, ktorá si podľa neho nerobí svoju prácu pri reprezentovaní svetového spoločenstva a zastavovaní vojen. Lula kritizoval, že každoročne sa minú desiatky miliárd dolárov na vojenský arzenál. Tieto financie by podľa neho mali byť použité na elimináciu chudoby a boj s klimatickými zmenami.



Brazílsky líder vyzval na drastickejšie kroky v boji proti klimatickej kríze a upozornil, že rok 2024 bude zrejme najteplejším v moderných dejinách. Zároveň poukázal na ničivé lesné požiare, ktoré sužujú aj Brazíliu, v ktorej sa nachádza Amazonský prales, uvádza agentúra DPA.



"Zastavenie hladovania je najnaliehavejším záväzkom mojej vlády," uviedol trojnásobný brazílsky prezident.



Lula v príhovore vyzval aj na revíziu Charty OSN s cieľom revitalizovať úlohu Valného zhromaždenia pri presadzovaní mieru a reforiem multilaterálnych inštitúcií. "Vylúčenie Latinskej Ameriky a Afriky zo stálych kresiel v Bezpečnostnej rade OSN je neakceptovateľným odrazom koloniálnej minulosti," vyhlásil Lula.



BR OSN má päť stálych členov, ktorí majú právo veta. Sú nimi Británia, Čína, Francúzsko, Rusko a Spojené štáty, pripomína agentúra AFP.