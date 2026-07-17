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Lula: Brazília neustúpi tlaku USA a bude brániť hospodársku suverenitu

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Brazílsky prezident Luiz Inacio Lula da Silva. Foto: TASR/AP

Obchodný splnomocnenec USA Jamieson Greer uviedol, že vyšetrovanie jeho úradu odhalilo diskriminačné praktiky Brazílie, ktoré bránia americkým spoločnostiam v prístupe na tamojší trh.

Autor TASR
Rio de Janeiro 17. júla (TASR) - Brazília neustúpi tlaku Spojených štátov a bude naďalej brániť svoju hospodársku a politickú suverenitu, vyhlásil v piatok brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva po tom, čo Washington oznámil nové clá na brazílsky tovar. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a TASS.

„Brazília bude bez váhania bojovať za svoju suverenitu,“ napísal Lula na sociálnej sieti X. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v stredu (15. 7.) oznámil, že Spojené štáty s účinnosťou od 22. júla uvalia 25-percentné clo na väčšinu tovaru dovážaného z Brazílie.

Obchodný splnomocnenec USA Jamieson Greer uviedol, že vyšetrovanie jeho úradu odhalilo diskriminačné praktiky Brazílie, ktoré bránia americkým spoločnostiam v prístupe na tamojší trh. Brazílsky minister priemyslu Márcio Elias Rosa uviedol, že krok USA sa týka približne 18 % exportu krajiny - alebo produktov v odhadovanej hodnote 7,4 miliardy dolárov (6,45 miliardy eur).

(1 EUR = 1,1467 USD)
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