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Lula: Zamietli sme víza dvom Američanom, chceli zasahovať do volieb
Médiá minulý týždeň s odvolaním sa na zdroje informovali, že Brazília zamietla žiadosti o víza dvom predstaviteľom administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Autor TASR
Brazília 30. júla (TASR) - Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva potvrdil, že jeho vláda zamietla víza dvom americkým predstaviteľom, ktorí plánovali pricestovať do krajiny, pričom ich obvinil zo snahy zasahovať do októbrových volieb. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
„Tento týždeň sme museli zamietnuť víza dvom mladým ľuďom, ktorých posielali do Brazílie, aby sa miešali do brazílskych volieb,“ povedal Lula na stredajšom podujatí.
Médiá minulý týždeň s odvolaním sa na zdroje informovali, že Brazília zamietla žiadosti o víza dvom predstaviteľom administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa. Údajným dôvodom bolo, že dvojica plánovala spochybniť integritu brazílskeho volebného systému.
Hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí odmietol „nepodložené“ tvrdenie o „triku“ zameranom na podkopanie brazílskych volieb. Plánovanú návštevu označil za rutinnú a v súlade so zákonným mandátom amerického Úradu pre demokraciu, ľudské práva a prácu.
Voľby hlavy štátu sa uskutočnia v Brazílii 4. októbra. Súčasný prezident Lula da Silva v nich bude čeliť pravicovému kandidátovi Fláviovi Bolsonarovi, ktorý je Trumpovým spojencom a synom bývalého prezidenta Jaira Bolsonara. Toho v predchádzajúcich voľbách porazil v roku 2022 práve Lula da Silva. Očakáva sa, že o prezidentský úrad sa bude uchádzať okolo desiatky kandidátov. V prípade, že ani jeden z nich nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov v prvom kole, dvaja najúspešnejší kandidáti sa stretnú v druhom kole, ktoré bude 25. októbra.
Trumpova administratíva sa podľa Reuters snaží ovplyvňovať politické súboje v celom regióne. Šéf Bieleho domu nedávno vyjadril podporu novozvolenému prezidentovi Kolumbie Abelardovi de la Espriellovi, argentínskemu prezidentovi Javierovi Mileimu a prezidentovi Čile Josému Antoniovi Kastovi.
Brazílsky prezident v stredu zdôraznil, že nechce konfrontáciu so svojím americkým náprotivkom. „Niekedy sa zdá, že sa Trump chce so mnou pohádať. Ja sa s ním nechcem hádať... Nie som hlúpy,“ povedal Lula s tým, že si želá mier.
„Tento týždeň sme museli zamietnuť víza dvom mladým ľuďom, ktorých posielali do Brazílie, aby sa miešali do brazílskych volieb,“ povedal Lula na stredajšom podujatí.
Médiá minulý týždeň s odvolaním sa na zdroje informovali, že Brazília zamietla žiadosti o víza dvom predstaviteľom administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa. Údajným dôvodom bolo, že dvojica plánovala spochybniť integritu brazílskeho volebného systému.
Hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí odmietol „nepodložené“ tvrdenie o „triku“ zameranom na podkopanie brazílskych volieb. Plánovanú návštevu označil za rutinnú a v súlade so zákonným mandátom amerického Úradu pre demokraciu, ľudské práva a prácu.
Voľby hlavy štátu sa uskutočnia v Brazílii 4. októbra. Súčasný prezident Lula da Silva v nich bude čeliť pravicovému kandidátovi Fláviovi Bolsonarovi, ktorý je Trumpovým spojencom a synom bývalého prezidenta Jaira Bolsonara. Toho v predchádzajúcich voľbách porazil v roku 2022 práve Lula da Silva. Očakáva sa, že o prezidentský úrad sa bude uchádzať okolo desiatky kandidátov. V prípade, že ani jeden z nich nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov v prvom kole, dvaja najúspešnejší kandidáti sa stretnú v druhom kole, ktoré bude 25. októbra.
Trumpova administratíva sa podľa Reuters snaží ovplyvňovať politické súboje v celom regióne. Šéf Bieleho domu nedávno vyjadril podporu novozvolenému prezidentovi Kolumbie Abelardovi de la Espriellovi, argentínskemu prezidentovi Javierovi Mileimu a prezidentovi Čile Josému Antoniovi Kastovi.
Brazílsky prezident v stredu zdôraznil, že nechce konfrontáciu so svojím americkým náprotivkom. „Niekedy sa zdá, že sa Trump chce so mnou pohádať. Ja sa s ním nechcem hádať... Nie som hlúpy,“ povedal Lula s tým, že si želá mier.