< sekcia Zahraničie
Lula bude vetovať návrh zákona, ktorý môže znížiť trest pre Bolsonara
Sedemdesiatročný Bolsonaro si koncom novembra začal odpykávať trest na základe právoplatného rozsudku za sprisahanie s cieľom zabrániť prezidentovi Lulovi nastúpiť do úradu po voľbách v roku 2022.
Autor TASR
Brazília 18. decembra (TASR) - Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva vo štvrtok uviedol, že bude vetovať návrh zákona, ktorý by mohol skrátiť väzenie pre bývalého prezidenta Jaira Bolsonara. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Keď sa dostane na môj stôl, budem ho vetovať. To nie je pre nikoho tajomstvom,“ vyhlásil Lula na tlačovej konferencii. „Mám právo veta a oni (brazílsky Kongres) majú právo moje veto prelomiť alebo nie. Taká je hra,“ dodal.
Brazílsky senát v stredu schválil návrh zákona pomerom 48 ku 25. Návrh teraz dostane prezident, ktorý ho bude vetovať. AFP pripomína, že veto prezidenta môže prelomiť Kongres. Dolná komora parlamentu schválila návrh už minulý týždeň.
„Bolsonarovi sa trest zníži z 27 rokov a troch mesiacov na približne dva roky a štyri mesiace väzenia,“ uviedol vo videu zaslanom agentúre AFP politik Paulinho da Forca, ktorý viedol rokovania o návrhu zákona. Legislatíva by umožnila aj podmienečné prepustenie asi sto Bolsonarových stúpencov uväznených za útok na vládne budovy z 8. januára 2023, krátko po tom, ako Lula nastúpil do úradu.
Sedemdesiatročný Bolsonaro si koncom novembra začal odpykávať trest na základe právoplatného rozsudku za sprisahanie s cieľom zabrániť prezidentovi Lulovi nastúpiť do úradu po voľbách v roku 2022.
„Keď sa dostane na môj stôl, budem ho vetovať. To nie je pre nikoho tajomstvom,“ vyhlásil Lula na tlačovej konferencii. „Mám právo veta a oni (brazílsky Kongres) majú právo moje veto prelomiť alebo nie. Taká je hra,“ dodal.
Brazílsky senát v stredu schválil návrh zákona pomerom 48 ku 25. Návrh teraz dostane prezident, ktorý ho bude vetovať. AFP pripomína, že veto prezidenta môže prelomiť Kongres. Dolná komora parlamentu schválila návrh už minulý týždeň.
„Bolsonarovi sa trest zníži z 27 rokov a troch mesiacov na približne dva roky a štyri mesiace väzenia,“ uviedol vo videu zaslanom agentúre AFP politik Paulinho da Forca, ktorý viedol rokovania o návrhu zákona. Legislatíva by umožnila aj podmienečné prepustenie asi sto Bolsonarových stúpencov uväznených za útok na vládne budovy z 8. januára 2023, krátko po tom, ako Lula nastúpil do úradu.
Sedemdesiatročný Bolsonaro si koncom novembra začal odpykávať trest na základe právoplatného rozsudku za sprisahanie s cieľom zabrániť prezidentovi Lulovi nastúpiť do úradu po voľbách v roku 2022.