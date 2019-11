Lula chce po prepustení z väzenia pokračovať v boji za Brazílčanov

Curitiba 9. novembra (TASR) - Brazílsky ľavicový exprezident Luiz Inacio Lula da Silva v piatok po svojom prepustení z väzenia svojim sympatizantom sľúbil, že bude "pokračovať v boji" za obyčajných Brazílčanov.



Lula to vyhlásil krátko po tom, ako v piatok vyšiel z väznice v meste Curitiba, v ktorej si odpykával trest odňatia slobody za korupciu a pranie špinavých peňazí.



O tom, že Lula da Silva môže byť "okamžite prepustený" na slobodu, rozhodol predtým sudca federálneho trestného súdu v Curitibe.



K vyneseniu tohto verdiktu došlo po tom, ako brazílsky Najvyšší súd vo štvrtok prijal rozhodnutie, podľa ktorého sa malo dostať na slobodu takmer 5000 väzňov odvolávajúcich sa voči rozsudku, vrátane bývalého prezidenta.



Pred väznicou v Curitibe sa už vo štvrtok po zverejnení rozhodnutia Najvyššieho súdu zišli stovky exprezidentových priaznivcov, ktorí čakali na jeho prepustenie z väzenia, kde strávil 580 dní. V piatok ráno sa k týmto demonštrantom pridala aj exprezidentova družka Rosangela da Silva.



Ako informovala agentúra AFP, bývalý prezident pri odchode z väznice zdravil dav svojich fanúšikov revolučným gestom - rukou zovretou v päsť. V krátkom príhovore sa potom poďakoval svojim priaznivcom, kolegom a právnikom za pomoc a podporu.



Uviedol tiež: "Nemyslel som si, že dnes by som tu mohol hovoriť s mužmi a ženami, ktorí počas 580 dní kričali dobré ráno, dobré popoludnie alebo dobrú noc, bez ohľadu na to, či pršalo alebo bolo 40 stupňov (Celzia)."



Takéto zhromaždenia na exprezidentovu podporu sa totiž v blízkosti väznice konali každý deň - od dňa, keď tam bol Lula uväznený.



V súčasnosti 74-ročného Lulu da Silvu uznali v roku 2017 za vinného z korupcie a prania špinavých peňazí a odsúdili ho na deväť a pol roka väzenia. Trest mu neskôr zvýšili na 12 rokov a jeden mesiac, v apríli 2019 mu ho však zase znížili na osem rokov a desať mesiacov.



Korupčný škandál súvisiaci so štátnou ropnou spoločnosťou Petrobras je najväčším v histórii krajiny, pričom sa dotkol desiatok politikov. Ľavičiar Lula da Silva akékoľvek pochybenia odmieta. Tvrdí, že ide o politicky motivované obvinenia s cieľom zabrániť mu kandidovať v prezidentských voľbách, ktoré sa konali vlani a ktoré vyhral krajne pravicový kandidát Jair Bolsonaro.