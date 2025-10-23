< sekcia Zahraničie
Lula chce v roku 2026 po štvrtýkrát kandidovať za prezidenta
Takmer 80-ročný brazílsky prezident v decembri podstúpil operáciu pre krvácanie do mozgu v dôsledku pádu dva mesiace predtým.
Autor TASR
Jakarta/Brazília 23. októbra (TASR) - Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva vo štvrtok potvrdil, že sa plánuje uchádzať o štvrtý prezidentský mandát vo voľbách v roku 2026. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Čoskoro budem mať 80 rokov, ale môžete si byť istí, že mám rovnako energie ako keď som mal 30. A budem kandidovať na štvrté volebné obdobie v Brazílii,“ vyhlásil Lula na spoločnej tlačovej konferencii s indonézskym prezidentom Prabowom Subiantom.
„Hovorím vám to, pretože sa ešte veľakrát uvidíme,“ povedal Lula Subiantovi. Brazílsky prezident je na štátnej návšteve Indonézie s cieľom prehĺbiť vzťahy oboch krajín.
Lula v uplynulých mesiacoch viackrát naznačil vôľu znovu kandidovať, ale oficiálne ju doteraz nepotvrdil. Takmer 80-ročný brazílsky prezident v decembri podstúpil operáciu pre krvácanie do mozgu v dôsledku pádu dva mesiace predtým.
Lula si odslúžil dve po sebe idúce prezidentské mandáty medzi rokmi 2003 a 2010. V roku 2017 ho odsúdili za korupciu a pranie špinavých peňazí, vo väzení strávil viac ako rok, až kým jeho trest zrušil najvyšší brazílsky súd. V roku 2022 opätovne zvíťazil vo voľbách proti úradujúcemu prezidentovi Jairovi Bolsonarovi.
Bolsonara v septembri tohto roku odsúdili na 27 rokov väzenia pre pokus o štátny prevrat práve po prehre proti Lulovi v prezidentských voľbách v roku 2022.
