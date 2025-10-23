Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Lula chce v roku 2026 po štvrtýkrát kandidovať za prezidenta

Na snímke brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva. Foto: TASR/AP

Takmer 80-ročný brazílsky prezident v decembri podstúpil operáciu pre krvácanie do mozgu v dôsledku pádu dva mesiace predtým.

Autor TASR
Jakarta/Brazília 23. októbra (TASR) - Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva vo štvrtok potvrdil, že sa plánuje uchádzať o štvrtý prezidentský mandát vo voľbách v roku 2026. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Čoskoro budem mať 80 rokov, ale môžete si byť istí, že mám rovnako energie ako keď som mal 30. A budem kandidovať na štvrté volebné obdobie v Brazílii,“ vyhlásil Lula na spoločnej tlačovej konferencii s indonézskym prezidentom Prabowom Subiantom.

„Hovorím vám to, pretože sa ešte veľakrát uvidíme,“ povedal Lula Subiantovi. Brazílsky prezident je na štátnej návšteve Indonézie s cieľom prehĺbiť vzťahy oboch krajín.

Lula v uplynulých mesiacoch viackrát naznačil vôľu znovu kandidovať, ale oficiálne ju doteraz nepotvrdil. Takmer 80-ročný brazílsky prezident v decembri podstúpil operáciu pre krvácanie do mozgu v dôsledku pádu dva mesiace predtým.

Lula si odslúžil dve po sebe idúce prezidentské mandáty medzi rokmi 2003 a 2010. V roku 2017 ho odsúdili za korupciu a pranie špinavých peňazí, vo väzení strávil viac ako rok, až kým jeho trest zrušil najvyšší brazílsky súd. V roku 2022 opätovne zvíťazil vo voľbách proti úradujúcemu prezidentovi Jairovi Bolsonarovi.

Bolsonara v septembri tohto roku odsúdili na 27 rokov väzenia pre pokus o štátny prevrat práve po prehre proti Lulovi v prezidentských voľbách v roku 2022.
