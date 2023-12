Lula da Silva je znepokojený vývojom územného sporu Venezuely a Guyany

Rio de Janeiro 7. decembra (TASR) - Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva vo štvrtok vyjadril znepokojenie nad zvyšujúcim sa napätím medzi Venezuelou a Guyanou v súvislosti so sporným regiónom Esequiba. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Ak niečo v Južnej Amerike nechceme, tak je to vojna. S narastajúcim znepokojením sledujeme vývoj v záležitosti (regiónu) Esequiba," povedal Lula na summite juhoamerického obchodného bloku Mercosur v Riu de Janeiro.



Zároveň vyzval Spoločenstvo štátov Latinskej Ameriky a Karibiku (CELAC), aby sa obrátilo na Venezuelu a Guyanu so zámerom zorganizovať rokovania. Uviedol tiež, že Brazília je pripravená pomôcť.



"Nepotrebujeme konflikt. Potrebujeme budovať mier," vyhlásil Lula. Brazília reagovala na situáciu posilnením svojich jednotiek v pohraničí s Venezuelou.



Napätie v súvislosti s regiónom Esequiba sa vystupňovalo po tom, čo vláda venezuelského prezidenta Nicolása Madura v nedeľu usporiadala konzultačné referendum, v ktorom drvivá väčšina zúčastnených voličov hlasovala za pričlenenie regiónu Esequiba k Venezuele.



Maduro v reakcii na výsledky referenda, ktoré spochybňujú viacerí pozorovatelia, navrhol vytvoriť novú administratívnu provinciu "Guyana Esequiba". Tento región, na ktorý si Venezueala dlhodobo robí nároky, však už vyše stáročie spravuje susedná Guyana.



Esequiba tvorí viac ako dve tretiny územia Guyany a žije v ňom 125.000 z celkovo 800.000 obyvateľov tejto krajiny. Pred Medzinárodným súdnym dvorom v súčasnosti prebieha súdny spor o stanovenie hraníc predmetného regiónu.



Spor o hranicu medzi Venezuelou a Guyanou sa zintenzívnil odvtedy, čo spoločnosť ExxonMobil v roku 2015 objavila v Esequibe výdatné ložiská ropy.