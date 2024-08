Lula da Silva: Maduro má autoritárske sklony, nie je však diktátor

Brazília 16. augusta (TASR) - Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva v piatok uviedol, že venezuelská vláda má autoritárske sklony. Dodal však, že vládu prezidenta Nicolása Madura by neoznačil za diktatúru. Lula sa tak vyjadril iba deň po jeho štvrtkovom vyhlásení, v ktorom vyzval na opakovanie volieb vo Venezuele. TASR informuje podľa správy agentúry Reuters.



"Venezuela má veľmi nepekný režim, ale nemyslím si, že je to diktatúra," povedal Lula v rozhovore. "Je to vláda s autoritárskymi sklonmi, ale nie diktatúra aké poznáme v iných štátoch sveta."



Prezidentské voľby sa vo Venezuele konali 28. júla. Brazílsky prezident spolu s viacerými juhoamerickými a svetovými lídrami krátko po nich žiadal zverejnenie oficiálnych volebných záznamov. Venezuelská volebná komisia tak doteraz neurobila. V rozhovore Lula zopakoval, že víťaza prezidentských volieb vo Venezuele uzná len po ich zverejnení.



"Kde sú záznamy? Víťaza môžem uznať len vtedy, ak sa preukáže, že voľby boli demokratické," uviedol. Reuters pripomína, že ľavicovo orientovaný Lula bol k Madurovi v minulosti naklonený, avšak k uplynulým prezidentským voľbám zaujal neutrálnejší postoj.



V prezidentských voľbách zvíťazil podľa venezuelskej Národnej volebnej rady (CNE) Maduro so ziskom 51,2 percenta hlasov. Opozičného kandidáta Edmunda Gonzáleza Urrutiu podporilo 44,2 percenta voličov. CNE však dosiaľ nezverejnila podrobné výsledky, ktoré by víťazstvo Madura potvrdili.



Opozícia tvrdí, že víťazom volieb je jej kandidát. Zverejnila aj údaje o hlasovaní, ktoré podľa nej ukazujú, že Madura porazil. Lula vo štvrtok s cieľom vyriešiť krízu vo Venezuele uviedol, že "ak má (Maduro) zdravý rozum, mohol by sa pokúsiť osloviť ľud a možno vypísať nové voľby s nestraníckym volebným výborom". Líderka venezuelskej opozície María Corina Machadová takýto návrh odmietla.



Brazílsky prezident taktiež začiatkom tohto týždňa navrhol ako východisko z krízy vytvorenie koaličnej vlády zloženej z predstaviteľov súčasnej vlády a opozície. Reuters však píše, že podľa brazílskych zdrojov sú tieto návrhy predbežné a neboli oficiálne predložené. Ich zámerom je podľa nich dosiahnuť to, aby Maduro aspoň naznačil, že je s opozíciou ochotný rokovať.