Lula da Silva pricestoval do Číny, rokovať má o Ukrajine

Rio de Janeiro/Šanghaj 13. apríla (TASR) - Brazílsky prezident Luis Inácio Lula da Silva pricestoval v stredu na oficiálnu návštevu Číny. S prezidentom tejto krajiny Si Ťin-pchingom má rokovať o investíciách i situácii na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a AFP.



Lula v sprievode svojej manželky Rosangely da Silva pristál v stredu v Šanghaji. Na letisku ich privítal námestník čínskeho ministerstva zahraničných vecí Sie Feng.



Brazílsky prezident plánuje navštíviť okrem Šanghaja aj hlavné mesto Peking, kde sa v piatok stretne so Si Ťin-pchingom. Brazílska vláda uviedla, že lídri by mali rokovať o obchode, investíciách, obnove priemyslu, prechode na obnoviteľné zdroje energie, klimatickej zmene a mierových dohodách.



"Chystáme sa upevniť naše vzťahy s Čínou," povedal Lula da Silva v pondelok večer. Čínskeho prezidenta plánuje podľa svojich slov pozvať na návštevu Brazílie s cieľom ukázať mu projekty, do ktorých by Čína mohla mať záujem investovať.



Brazília je najväčším trhom pre čínsky export a každoročne nakupuje sójové bôby, hovädzie mäso, železnú rudu, celulózu, cukrovú trstinu, bavlnu a ropu, pripomína AP.



Lula so Si Ťin-pchingom majú hovoriť aj o návrhu na ukončenie konfliktu na Ukrajine, ktorý Lula predstavil minulý týždeň.



Brazílsky prezident mal pôvodne návštevu Číny absolvovať už 25. až 31. marca. Dôvodom jej posunutia bol Lulov zápal pľúc.