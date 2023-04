Lula da Silva:Teraz je zbytočné hovoriť, či má pravdu Moskva, či Kyjev

Madrid 26. apríla (TASR) - Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva v stredu kritizoval ruskú inváziu na Ukrajinu, no povedal, že teraz nemá zmysel hovoriť o tom, kto má v rusko-ukrajinskom konflikte pravdu. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Lula nedávno rozhneval západné krajiny svojimi vyjadreniami, že dodávkami zbraní na Ukrajinu iba predlžujú konflikt.



"Nikto nemôže pochybovať o tom, že Brazílčania odsudzujú ruské narúšanie územnej celistvosti Ukrajiny. Stala sa chyba a začala vojna," povedal brazílsky prezident počas návštevy Španielska.



"Teraz je zbytočné hovoriť, kto má pravdu, kto sa mýli. Teraz musíme zastaviť vojnu... Nikto na svete okrem mňa nehovorí o mieri, je to ako byť sám na púšti a kričať," dodal na tlačovej konferencii po boku španielskeho premiéra Pedra Sáncheza.



Lula počas aprílovej návštevy Číny povedal, že Washington by mal prestať "podnecovať" vojnu dodávkami zbraní na Ukrajinu. Spojené štáty a EÚ by podľa neho mali začať hovoriť o mieri. Brazílsky líder navyše nedávno Ukrajine navrhol, aby sa vzdala Krymského polostrova, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014, a začala tak mierové rokovania.



Lula svojimi vyjadreniami o rusko-ukrajinskom konflikte zožal kritiku v USA, Európe i na Ukrajine. Washington ho obvinil zo šírenia ruskej a čínskej propagandy.



Podľa Sáncheza je dôležité zdôrazniť, že konflikt začal, keď Rusko vlani vo februári napadlo Ukrajinu. "V tejto vojne je agresor a obeť útoku," povedal. Dodal, že agresorom je ruský prezident Vladimir Putin.



Lula pricestoval do Madridu v utorok z Lisabonu. Je to jeho prvé turné po Európe, odkedy sa v januári opätovne ujal úradu.