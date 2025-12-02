Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Lula hovoril s Trumpom o boji proti organizovanému zločinu

Na snímke prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP

Telefonický rozhovor oboch prezidentov sa uskutočnil uprostred eskalujúceho napätia, ktoré vyvolali útoky USA na lode údajne pašujúce drogy v blízkosti Latinskej Ameriky.

Autor TASR
Brazília/Washington 2. decembra (TASR) - Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva a jeho americký náprotivok Donald Trump sa v utorok dohodli na zintenzívnení spolupráce v boji proti organizovanému zločinu. Informovala o tom brazílska prezidentská kancelária, píše TASR na základe správy agentúry AFP.

Trump podľa kancelárie brazílskeho prezidenta počas 40-minútového telefonátu „vyjadril úplnú ochotu spolupracovať s Brazíliou“ v oblasti boja proti organizovanému zločinu.

Lula zdôraznil okrem potreby väčšej spolupráce aj nedávne policajné operácie proti organizovanému zločinu vrátane jedného z najväčších zločineckých gangov v Brazílii - Primeiro Comando da Capital, známeho ako PCC, či skupiny Comando Vermelho.

Podľa AFP obe organizácie kontrolujú obchod s kokaínom v Brazílii, majú vplyv po celej Latinskej Amerike a v prípade PCC aj v Európe.

Telefonický rozhovor oboch prezidentov sa uskutočnil uprostred eskalujúceho napätia, ktoré vyvolali útoky USA na lode údajne pašujúce drogy v blízkosti Latinskej Ameriky. Od začiatku septembra si vyžiadali najmenej 83 obetí, no Washington stále neposkytol dôkazy, že boli skutočne zapojené do obchodu s drogami.

Lula s Trumpom diskutoval aj o obchodných clách a prezidenti sa dohodli, že čoskoro budú spolu znovu hovoriť.
