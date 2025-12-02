< sekcia Zahraničie
Lula hovoril s Trumpom o boji proti organizovanému zločinu
Telefonický rozhovor oboch prezidentov sa uskutočnil uprostred eskalujúceho napätia, ktoré vyvolali útoky USA na lode údajne pašujúce drogy v blízkosti Latinskej Ameriky.
Autor TASR
Brazília/Washington 2. decembra (TASR) - Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva a jeho americký náprotivok Donald Trump sa v utorok dohodli na zintenzívnení spolupráce v boji proti organizovanému zločinu. Informovala o tom brazílska prezidentská kancelária, píše TASR na základe správy agentúry AFP.
Trump podľa kancelárie brazílskeho prezidenta počas 40-minútového telefonátu „vyjadril úplnú ochotu spolupracovať s Brazíliou“ v oblasti boja proti organizovanému zločinu.
Lula zdôraznil okrem potreby väčšej spolupráce aj nedávne policajné operácie proti organizovanému zločinu vrátane jedného z najväčších zločineckých gangov v Brazílii - Primeiro Comando da Capital, známeho ako PCC, či skupiny Comando Vermelho.
Podľa AFP obe organizácie kontrolujú obchod s kokaínom v Brazílii, majú vplyv po celej Latinskej Amerike a v prípade PCC aj v Európe.
Telefonický rozhovor oboch prezidentov sa uskutočnil uprostred eskalujúceho napätia, ktoré vyvolali útoky USA na lode údajne pašujúce drogy v blízkosti Latinskej Ameriky. Od začiatku septembra si vyžiadali najmenej 83 obetí, no Washington stále neposkytol dôkazy, že boli skutočne zapojené do obchodu s drogami.
Lula s Trumpom diskutoval aj o obchodných clách a prezidenti sa dohodli, že čoskoro budú spolu znovu hovoriť.
