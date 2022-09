Lula má tri dni pred voľbami v Brazílii výrazný náskok pred Bolsonarom

Rio de Janeiro 30. septembra (TASR) - Ľavicový brazílsky exprezident Luiz Inácio Lula da Silva by mohol v nedeľňajšom prvom kole prezidentských volieb vyhrať súboj s úradujúcim prezidentom Jairom Bolsonarom.



Vyplýva to z deklarovaných zámerov voličov, ktoré sa objavili v prieskumoch verejnej mienky zverejnených vo štvrtok. Informovala o nich agentúra AFP, z ktorej ich prevzala aj TASR.



Lulu si chce voliť 50 percent respondentov a tak má pred krajne pravicovým prezidentom 14-bodový náskok.



Bolsonaro v týchto prieskumoch skončil na druhom mieste s 36 percentami potenciálnych voličov.



Tieto výsledky prieskumu boli zverejnené len niekoľko hodín pred tým, ako sa obaja muži stretnú v poslednej predvolebnej debate.



Na víťazstvo v prvom kole prezidentských volieb musí kandidát získať 50 percent platných hlasov plus jeden hlas.



Ak sa žiadnemu z kandidátov nepodarí, bude sa 30. októbra konať druhé kolo volieb.



Úradujúci krajne pravicový prezident Bolsonaro opakovane odmieta hodnovernosť prieskumov verejnej mienky, pričom trvá na tom, že favoritom volieb je on. Naznačil tiež, že svoju prípadnú volebnú porážku by neuznal.