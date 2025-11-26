< sekcia Zahraničie
Lula: Odsúdením Bolsonara v Brazílii sme dali svetu lekciu demokracie
Bolsonaro si v utorok začal odpykávať svoj trest odňatia slobody po tom, ako ho súd usvedčil z plánu zabrániť Lulovi nastúpiť do prezidentského úradu.
Autor TASR
Brazília 26. novembra (TASR) - Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva v stredu vyhlásil, že jeho krajina dala svetu lekciu z demokracie. Narážal na verdikt Najvyššieho súdu z utorka, ktorým stanovuje, že rozsudok v prípade Lulovho predchodcu v úrade, Jaira Bolsonara, je konečný a právoplatný a nie je možné sa voči nemu odvolať. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Sedemdesiatročný Bolsonaro si v utorok začal odpykávať svoj trest odňatia slobody po tom, ako ho súd usvedčil z plánu zabrániť Lulovi nastúpiť do prezidentského úradu po voľbách v roku 2022 s cieľom udržať sa tak pri moci.
„Včera táto krajina dala svetu lekciu z demokracie. Bez akéhokoľvek rozruchu brazílsky justičný systém ukázal svoju silu a nenechal sa zastrašiť vonkajšími hrozbami,“ povedal Lula s odkazom na represívne opatrenia, ktoré prijal americký prezident Donald Trump v súvislosti s procesom so svojím dlhoročným spojencom Bolsonarom.
„Po prvýkrát za 500 rokov histórie tejto krajiny máte niekoho vo väzení za pokus o prevrat,“ dodal súčasný brazílsky prezident.
Súd v utorok uviedol, že exprezident zostane v špeciálnej miestnosti pre chránené osoby vo výkone trestu v centrále polície v hlavnom meste a začne tam vykonávať svoj 27-ročný trest odňatia slobody.
Bolsonarov právnik oznámil, že podá odvolanie proti odsúdeniu exprezidenta, aj keď Najvyšší súd rozhodol, že to nie je možné.
Trump v minulosti označil celý proces s Bolsonarom za „hon na čarodejnice“ a následne uvalil 50-percentné clá na mnoho položiek brazílskeho dovozu. Taktiež uvalil sankcie na sudcu Alexandra de Moraesa, ktorý viedol celý súdny proces, a odobral cestovné víza aj väčšine jeho kolegov.
