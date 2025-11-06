< sekcia Zahraničie
Lula ohlásil vznik fondu na ochranu tropických lesov
Autor TASR
Belém 6. novembra (TASR) - Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Sivla vo štvrtok oznámil vznik nového fondu na ochranu tropických lesov, ktoré sú kľúčové pre pohlcovanie uhlíka a obmedzenie otepľovania planéty. Cieľom je zhromaždiť 125 miliárd dolárov. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
Urobil to na summite hláv štátov pred budúcotýždňovou Konferenciou zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (COP30) v Brazílii. Z nového fondu by sa každoročne rozvojovým krajinám poskytovali platby za každý zachovaný hektár lesa. Brazília a Indonézia už oznámili, že do fondu prispejú po miliarde.
Lula fond označil za „jeden z hlavných hmatateľných výsledkov“, ktoré sa od COP30 očakávajú. V dlhodobom horizonte by do neho mali prispievať vlády aj súkromní investori.
„Keď ničenie lesov dosiahne bod, z ktorého už nie je návratu, jeho dôsledky pocítia na celom svete. Lesy majú väčšiu hodnotu, keď stoja, ako keď sú vyrúbané. Mali by byť súčasťou HDP našich krajín,“ vyhlásil brazílsky prezident.
Takmer tri miliardy dolárov prisľúbilo aj Nórsko. „Ak chceme zachrániť tropické lesy sveta, nemôžme strácať čas,“ deklaroval nórsky premiér Jonas Gahr Store. Oslo to však podmieňuje ďalšími desiatimi miliardami do fondu od súkromných inštitúcií.
