Brazílsky prezident Lula po necelom mesiaci odvolal šéfa armády

Brazília 21. januára (TASR) — Nový brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva odvolal v súvislosti s nedávnymi nepokojmi iniciovanými prívržencami svojho predchodcu Jaira Bolsonara veliteľa armády Julia Cesara de Arrudu. Informovala o tom v sobotu agentúry a AFP a AP.



Arruda sa pritom funkcie ujal iba 30. decembra, dva dni pred koncom Bolsonarovho mandátu, a začiatkom januára ho vo funkcii potvrdila aj administratíva novej hlavy štátu. Podľa spravodajskej televízie GloboNews ho vo funkcii nahradí ho veliteľ juhovýchodného velenia armády Tomás Miguel Ribeiro Paiva.



Arruda sa v piatok zúčastnil na prvom stretnutí Lulu s predstaviteľmi armády. Nikto z jeho účastníkov sa však k obsahu ani výsledkom schôdzky nevyjadril, píše AFP.



Dav Bolsonarových priaznivcov, ktorí odmietal uznať jeho porážku v októbrových voľbách, vtrhol 8. januára do prezidentského paláca, budovy Kongresu i sídla najvyššieho súdu. Da Silva zložil prísahu týždeň predtým. Bolsonaro, ktorý sa nachádza v USA, odmieta akúkoľvek spojitosť s týmito udalosťami.



Lula vyslovil podozrenie, že do nepokojov, pri ktorých bolo zatknutých viac ako 2000 ľudí, mohli byť zapojené bezpečnostné sily a oznámil vykonanie previerok vo svojom najbližšom okolí.



Minister obrany José Mucio však po piatkovom stretnutí s Lulom povedal, že ozbrojené sily neboli priamo zapojené do násilností.



Analytici podľa AFP upozorňujú, že nastavenie vzťahu s ozbrojenými silami bude jednou z najväčších Lulových bezprostredných úloh, keďže v Bolsonarovej administratíve mali ich zástupcovia významné postavenie.