Lula: Putinovi na summite G20 v Brazílii nehrozí zatknutie

Naí Dillí 10. septembra (TASR) - Voči ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi nebude v prípade jeho osobnej účasti na budúcoročnom summite zoskupenia G20 v Rio de Janeiro uplatnený zatykač vydaný Medzinárodným trestným súdom (ICC). Uviedol to v sobotu brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Lula pre indické médiá povedal, že Putin bude na budúcoročný summit pozvaný. "Ak budem prezidentom Brazílie a ak (Putin) príde do Brazílie, nebude v žiadnom prípade zatknutý," povedal. Brazílsky prezident tiež uviedol, že na budúci rok sa zúčastní na summite krajín skupiny BRICS v Rusku.



Ruský prezident Putin sa nezúčastňuje na tohtoročnom summite G20 v indickom Naí Dillí, aby sa vyhol možnému zatknutiu na základe zatykača, ktorý tento súd so sídlom v holandskom Haagu vydal v marci za údajné vojnové zločiny na Ukrajine, pripomína AFP.



India i Brazília sú signatárske krajiny štatútu ICC a mali by povinnosť ruského prezidenta po vstupe na svoje územie zatknúť.



Súd vydal na Putina zatykač pre obvinenie, že Rusko protizákonne deportovalo ukrajinské deti z ich vlasti. Kremeľ však tvrdí, že tento zatykač je neplatný.