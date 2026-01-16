< sekcia Zahraničie
Lula sa nezúčastní na podpise obchodnej dohody medzi EÚ a Mercosurom
Agentúra AFP to uviedla s odvolaním sa na zdroj v brazílskej prezidentskej administratíve.
Autor TASR
Brazília 16. januára (TASR) - Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva sa nezúčastní na podpisovaní obchodnej dohody medzi Európskou úniou a juhoamerickým zoskupením Mercosur v sobotu v Paraguaji. Agentúra AFP to uviedla s odvolaním sa na zdroj v brazílskej prezidentskej administratíve, píše TASR.
Brazílsky prezident sa podľa zdroja na ceremónii nezúčastní, pretože podpisovanie dohody bolo pôvodne plánované na ministerskej úrovni a Paraguaj rozposlal pozvánky prezidentom „na poslednú chvíľu“.
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady António Costa v piatok vycestujú do Brazílie, ktorú navštívia deň pred presunom do Paraguaja.
Dohodu v piatok podporil v takzvanom indikatívnom hlasovaní Výbor stálych zástupcov (COREPER) tvorený veľvyslancami členských štátov pri EÚ. Po ňom nasledovala takzvaná písomná procedúra. Na schválenie dohody bola potrebná kvalifikovaná väčšina štátov. Podporilo ju 21 krajín, proti boli zástupcovia Francúzska, Poľska, Maďarska, Rakúska a Írska; Belgicko sa zdržalo.
Mercosur združuje Argentínu, Brazíliu, Paraguaj, Uruguaj a Bolíviu. Venezuela má od roku 2017 pozastavené členstvo. Bolívia zatiaľ nie je súčasťou dohody s EÚ.
Mercosur bol založený v roku 1991 s cieľom podporovať regionálnu integráciu prostredníctvom politickej, sociálnej a hospodárskej spolupráce. Dohoda s krajinami Mercosur vytvorí podľa EK najväčšiu zónu voľného obchodu na svete s viac ako 700 miliónmi spotrebiteľov.
