Lula sa pokúsi presvedčiť Putina, aby osobne rokoval so Zelenským

Peking 14. mája (TASR) - Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva v stredu uviedol, že sa pokúsi osobne presvedčiť ruského prezidenta Vladimira Putina, aby sa zúčastnil na priamych rokovaniach s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Turecku. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Lula je na návšteve Číny a ruského prezidenta chce osobne navštíviť v Moskve na ceste späť do Brazílie.



„Pokúsim sa hovoriť s Putinom,“ povedal Lula na tlačovej konferencii v Pekingu pred odchodom. „Nič ma nestojí povedať: 'Hej, kolega Putin, choďte do Istanbulu a vyjednávajte, sakra',“ vyhlásil.



Ruský prezident v nedeľu navrhol uskutočnenie priamych rokovaní s Ukrajinou 15. mája v Istanbule bez akýchkoľvek podmienok. Podľa neho chce Rusko „reštartovať“ mierové rozhovory, ktoré obe krajiny viedli v roku 2022. Zelenskyj reagoval, že je pripravený stretnúť sa s ním osobne tento týždeň v Turecku. Doposiaľ však nie je zrejmé, či Putin odpovie na Zelenského návrh.



Výzva brazílskeho prezidenta prichádza po tom, čo ukrajinský minister zahraničných vecí v utorok vyzval Brazíliu, aby využila svoj vplyv na Rusko a dopomohla k realizácii stretnutia Putina so Zelenským.



Brazília a Peking tiež v utorok vydali spoločné vyhlásenie, v ktorom vyzvali na priame rokovania ako „jediný spôsob ukončenia konfliktu“.