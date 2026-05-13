Lula spustil nový plán na boj proti organizovanému zločinu
Dochádza k tomu len päť mesiacov pred voľbami.
Autor TASR
Brazília 13. mája (TASR) - Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva v utorok spustil nový plán na boj s organizovaným zločinom v reakcii na rastúci tlak v otázkach bezpečnosti. Dochádza k tomu len päť mesiacov pred voľbami, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Boj Brazílie proti organizovanému zločinu vyvolal napätie vo vzťahoch s USA a bol aj ústrednou témou minulotýždňového stretnutia medzi Lulom a americkým prezidentom Donaldom Trumpom. „Dnešok poslúži ako signál organizovanému zločinu, že (zločinci) už čoskoro nebudú pánmi žiadnej časti územia,“ vyhlásil v utorok Lula.
Dve najväčšie zločinecké skupiny v krajine Comando Vermelho a Primeiro Comando da Capital spravujú rozsiahle časti Brazílie, od chudobných oblastí v Rio de Janeiro po amazonský dažďový prales, kde ovládajú obchod s drogami či zbraňami.
Nový plán brazílskeho lídra sa zameriava na ich odrezanie od výnosov zo zločinu, zastavenie prania špinavých peňazí a tvrdý zásah proti nelegálnemu obchodu. Vláda podľa Lulu vyčlenila na to v roku 2026 približne 200 miliónov dolárov v podobe priameho financovania a dve miliardy dolárov na vybavenie bezpečnostných síl. Okrem plánuje zvýšiť úroveň zabezpečenia pre desiatky väzníc, aby zločinci nedokázali riadiť svoje aktivity spoza mreží.
Podľa prieskumov verejnej mienky je u Brazílčanov pred októbrovými prezidentskými voľbami otázka bezpečnosti v rámci priorít dôležitejšia ako boj proti korupcioi či ekonomická situácia krajiny, píše AFP.
Kritici často obviňujú 80-ročného prezidenta, ktorý sa uchádza o funkciu už štvrtýkrát, že k zločinu pristupuje príliš benevolentne. Trump medzitým urobil z boja proti „narkoterorizmu“ svoju prioritu a viaceré drogové kartely zaradil na zoznam zahraničných teroristických organizácií. Brazília sa snaží takýmto označeniam vyhnúť, no v posledných týždňoch zintenzívnila výmenu spravodajských informácií s USA s cieľom bojovať proti pašovaniu zbraní a drog.
„Povedal som prezidentovi Trumpovi, že ak je naozaj ochotný pustiť sa do boja proti organizovanému zločinu, Brazília disponuje potrebnými odbornými znalosťami a je ochotná spolupracovať,“ uviedol Lula.
Najväčším vyzývateľom Lulu v nadchádzajúcich voľbách je syn bývalého prezidenta 45-ročný Flavio Bolsonaro. Jeho kampaň sa zameriava na prísny zásah proti organizovanému zločinu a sľubuje výstavbu ďalších väzníc a zároveň chváli kontroverznú bezpečnostnú politiku salvádorského prezidenta Nayiba Bukeleho.
