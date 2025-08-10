Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Lula telefonoval s Putinom, diskutovali aj o rokovaniach Ruska s USA

Na archívnej snímke z 1. augusta 2025 brazílsky prezident Luiz Inacio Lula da Silva. Foto: TASR/AP

Lula v stredu povedal, že sa plánuje telefonicky zhovárať s predstaviteľmi štátov skupiny BRICS, aby prediskutovali spoločnú reakciu na clá uvalené Spojenými štátmi.

Autor TASR
Brazília 10. augusta (TASR) - Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva v sobotu telefonoval so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom. Lídri podľa kancelárie Lulu hovorili o rokovaniach medzi Ruskom a Spojenými štátmi a „nedávnom mierovom úsilí medzi Ruskom a Ukrajinou“. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a TASS.

Prezidenti počas približne 40 minútového rozhovoru diskutovali o spolupráci v rámci skupiny BRICS a hovorili o „súčasnej medzinárodnej politickej a ekonomickej situácii,“ uviedla vo vyhlásení kancelária brazílskeho prezidenta.

O rozhovore informovala aj ruská strana. „Vladimir Putin informoval svoj brazílsky náprotivok o hlavných výsledkoch nedávneho stretnutia s osobitným vyslancom amerického prezidenta Steveom Witkoffom. Brazílsky prezident vyjadril podporu úsiliu zameranému na pomoc pri riešení ukrajinskej krízy,“ oznámil Kremeľ.

Prezidenti Brazílie a Ruska podľa Kremľa tiež „potvrdili svoj vzájomný záväzok posilniť rusko-brazílske strategické partnerstvo, ako aj spoluprácu v rámci BRICS.“

Reuters pripomína, že Putin v uplynulých dňoch pred stretnutím s americkým prezidentom Donaldom Trumpom naplánovaným na piatok (15.augusta) na Aljaške, telefonoval s viacerými zahraničnými lídrami.

V piatok absolvoval šéf Kremľa telefonický rozhovor s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a aj s indickým premiérom Naréndrom Módím. Diskutoval aj s ďalšími prezidentmi štátov Strednej Ázie a Európy, aby ich informoval o svojich kontaktoch so Spojenými štátmi v súvislosti s vojnou na Ukrajine, informuje Reuters.

Lula v stredu povedal, že sa plánuje telefonicky zhovárať s predstaviteľmi štátov skupiny BRICS, aby prediskutovali spoločnú reakciu na clá uvalené Spojenými štátmi. Brazílsky prezident následne vo štvrtok telefonoval s indickým premiérom. Trump podľa Reuters minulý mesiac pohrozil štátom BRICS dodatočnými 10-percentnými clami na dovoz tovarov do USA.
