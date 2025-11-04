Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Lula vyzval na prešetrenie minulotýždňového „masakru“ v Riu de Janeiro

Na archívnej snímke Luiz Inacio Lula da Silva. Foto: TASR/AP

Cieľom operácie Contenço (Potlačenie) bolo zatknúť členov zločineckej organizácie Comando Vermelho, uviedli tamojšie úrady.

Autor TASR
Belém 4. novembra (TASR) - Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva v utorok vyzval na prešetrenie minulotýždňovej protidrogovej razie v dvoch favelách v Riu de Janeiro. Akciu, pri ktorej zahynulo najmenej 121 ľudí, označil za „masaker“, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

„Došlo k masakru a myslím si, že je dôležité overiť podmienky, za akých k nemu došlo,“ povedal Lula novinárom v brazílskom Beléme.

Cieľom operácie Contenço (Potlačenie) bolo zatknúť členov zločineckej organizácie Comando Vermelho, uviedli tamojšie úrady. Do policajnej razie v dvoch favelách Penha a Alemo sa zapojilo približne 2500 policajtov, dva vrtuľníky, 32 obrnených vozidiel a 12 demolačných strojov na ničenie barikád v úzkych uličkách.

Guvernér štátu Rio de Janeiro Claudio Castro označil operáciu za najväčšiu v histórii krajiny.

Prezidentská administratíva v Brazílii opakovane čelí kritike, že je príliš zhovievavá voči kriminalite. Lula preto v piatok prostredníctvom sociálnej siete X vyhlásil, že predložil parlamentu návrh zákona, podľa ktorého by členovia gangov dostali minimálny väzenský trest 30 rokov.
