Lula: Zem už nedokáže udržať intenzívne využívanie fosílnych palív
Model rozvoja založený na využívaní fosílnych palív prevládal posledných 200 rokov, varoval brazílsky prezident.
Autor TASR
Belém 7. novembra (TASR) - Zem už nedokáže ďalej udržať model rozvoja založený na intenzívnom využívaní fosílnych palív, ktoré sú zodpovedné za emisie poškodzujúce životné prostredie. Pred začiatkom budúcotýždňovej klimatickej konferencie COP30 to v piatok v meste Belém uviedol brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Model rozvoja založený na využívaní fosílnych palív prevládal posledných 200 rokov, varoval brazílsky prezident. Ako „účinnú a ľahko dostupnú alternatívu“ pre priemysel a dopravu vyzdvihol napríklad etanol.
Zároveň vyjadril poľutovanie nad „tlakom a hrozbami“, ktoré viedli Medzinárodnú námornu organizáciu (IMO) k odloženiu plánov na obmedzenie emisií z lodnej dopravy. Agentúra AFP vysvetľuje, že americký prezident Donald Trump pohrozil sankciami krajinám, ktoré tento projekt IMO podporia.
Lula vyzval na využitie časti ziskov z ťažby ropy na prechod na zelenú energiu a uviedol, že rozhodnutia prijaté v oblasti energetiky teraz budú rozhodujúce pre „úspech alebo neúspech ľudstva v boji proti zmene klímy“.
Na summite COP30 v brazílskom Beléme sa nezúčastní viacero významných svetových lídrov. Napríklad americký prezident Donald Trump tvrdí, že klimatická zmena je „podvod“. Spojené štáty pod jeho vedením oznámili odstúpenie od Parížskej klimatickej dohody podpísanej pred desiatimi rokmi s cieľom obmedziť používanie fosílnych palív v záujme zastavenia globálneho otepľovania.
Podľa Lulu sa desať rokov po podpise dokumentu znížil podiel fosílnych palív vo svetovej energetike z 83 percent len na 80 percent. Dodal, že vojna na Ukrajine „zvrátila roky úsilia o zníženie emisií skleníkových plynov“ tým, že bolo znovu otvorených množstvo uhoľných baní.
„Vynakladať dvojnásobne väčšie množstvo peňazí na zbrane v porovnaní s výdavkami na boj proti zmene klímy dláždi cestu ku klimatickej apokalypse. Vo svete zachvátenom plameňmi nebude existovať žiadna energetická bezpečnosť,“ konštatoval Lula.
