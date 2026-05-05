Lula žiada Izrael o okamžité prepustenie zadržiavaných aktivistov
Jeden z nich je brazílskym občanom.
Autor TASR
Brazília 5. mája (TASR) - Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva v utorok vyzval Izrael, aby prepustil dvoch zadržaných aktivistov z posádky iniciatívy Global Sumud Flotilla, pričom jeden z nich je brazílskym občanom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Naša vláda spolu s tou španielskou, ktorej občan je tiež zadržiavaný, požaduje plné zaistenie bezpečnosti a okamžité prepustenie (zadržiavaných osôb),“ napísal Lula v príspevku na sociálnej sieti X.
Španielsky občan Saif Abu Keshek a Brazílčan Thiago Ávila mali v utorok pred súdom v meste Aškelon druhé pojednávanie. „Súd schválil predĺženie ich väzby do nedele rána,“ uviedla Miriam Azemová z izraelskej organizácie Adalah poskytujúcej právnu pomoc členom flotily.
Podľa Adalaha úrady obvinili oboch mužov z viacerých trestných činov vrátane „napomáhania nepriateľovi v čase vojny“ a „členstva v teroristickej organizácii, ktorej tiež poskytujú svoje služby“. Neboli však voči nim zatiaľ vznesené formálne obvinenia. Právnici z Adalah spochybnili právomoc štátu Izrael a argumentovali, že došlo k „nezákonnému únosu“ dvoch aktivistov v medzinárodných vodách.
Lode flotily s pomocou pre Pásmo Gazy zadržala izraelská pobrežná stráž minulý týždeň vo štvrtok v medzinárodných vodách pri Grécku spolu s približne 175 aktivistami. Ávilu a Kesheka previezli do Izraela na výsluch, ostatných aktivistov prepustili.
