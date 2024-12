Lulu preložili z JIS, zverejnil video z prechádzky po nemocnici

Agradeço por cada oração e palavra de conforto que recebi nos últimos dias. Janjinha me repassou todos os recados. Peço que fiquem tranquilos. Estou firme e forte! Andando pelos corredores com Marcos Stavale, o neurocirurgião responsável pelo meu procedimento, conversando… pic.twitter.com/b4mlpy8L07 — Lula (@LulaOficial) December 13, 2024

Sao Paulo 13. decembra (TASR) - Brazílskeho prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu po utorkovej náhlej operácii z dôvodu krvácania do mozgu v piatok preložili z jednotky intenzívnej starostlivosti do polointenzíveho režimu v nemocnici Sírio-Libanes v Sao Paule. Na sociálnej sieti X zverejnil video, ako sa prechádza po chodbách nemocnice. TASR píše na základe správ agentúry AFP a Agencia Brasil.Podľa predstaviteľa prezidentskej kancelárie Lula je teraz v polointenzívnom liečebnom režime. Znamená to, že ho lekári monitorujú v pravidelných intervaloch.napísal prezident Lula na sieť X spolu s videom z nemocnice. Už predtým lekári avizovali, že dve tohtotýždňové operácie mozgu - prvá núdzová v utorok a menšia doplnková vo štvrtok - nebudú mať vplyv na jeho kognitívne funkcie.Podľa lekára Marcosa Stavaleho je riziko, že by 79-ročného prezidenta opäť postihlo krvácanie do mozgu, štatisticky zanedbateľné. Z nemocnice by ho mali prepustiť v pondelok alebo utorok.Lekári tento týždeň obmedzili návštevy u Lulu len na rodinných príslušníkov. Napriek tomu podľa ministrov vykonával niektoré povinnosti, napríklad elektronicky podpisoval dokumenty. Časť jeho pracovných povinností prevzal viceprezident Geraldo Alckmin, ktorý v utorok prijal aj slovenského premiéra Roberta Fica.