Lunárny modul Athena sa pri pristátí prevrátil, jeho misiu ukončili

Washington 7. marca (TASR) — Súkromná americká spoločnosť Intuitive Machines v piatok oznámila, že misia jej druhého lunárneho modulu Athena sa predčasne skončila. Modul sa totiž po tom, čo vo štvrtok pristál na Mesiaci v blízkosti južného pólu, prevrátil na bok. Jeho batérie sú vybité a vzhľadom na orientáciu solárnych panelov a veľmi nízke teploty neočakáva, že sa dobijú. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a DPA.



"Misia sa skončila, tímy pokračujú vo vyhodnocovaní zozbieraných údajov," uviedla spoločnosť vo vyhlásení.



Podľa nej modul dosadol na povrch Mesiaca 250 metrov od zamýšľaného miesta. Spoločnosť predpokladá, že k neúspechu misie mohli prispieť problémy s laserovým výškomerom, ktorý poskytuje údaje o výške a rýchlosti.



Modul Athena do vesmíru vyniesla 26. februára raketa Falcon 9 spoločnosti SpaceX. Pristál v oblasti hory Mons Mouton vzdialenej približne 150 kilometrov od južného pólu Mesiaca. Jeho misia nazvaná IM-2 mala trvať jeden lunárny deň, teda nie dlhšie ako 14 pozemských dní. Na palube modulu malo prebehnúť 12 vedeckých a technologických experimentov.



Do misie IM-2 bolo zapojených množstvo spoločností a organizácií. Bol súčasťou programu amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) s názvom Commercial Lunar Payload Services (Komerčné lunárne nákladné služby, CLPS), ktorého cieľom je zabezpečiť lacnú dopravu nákladov na povrch Mesiaca pre podporu programu Artemis.



Intuitive Machines so sídlom v Houstone v štáte Texas 22. februára 2024 ako prvá súkromná firma pristála na Mesiaci s modulom Odysseus. Pri pristávaní sa aj ten prevrátil a jeho solárne panely nedokázali poskytnúť dostatok energie, no dáta na Zem určitý čas posielal. Išlo o prvý americký modul, ktorý dosadol na Mesiac za uplynulých viac ako 50 rokov.