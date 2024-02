Lunárny modul Oddyseus fungoval, uvedú ho ale do spánkového režimu

Mys Canaveral 29. februára (TASR) - Lunárny modul Odysseus súkromnej americkej spoločnosti Intuitive Machines (IM), ktorý minulý štvrtok pristál na Mesiaci, v stredu fungoval, čoskoro ho však uvedú do tzv. spánkového režimu. Uviedli to predstavitelia IM. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Generálny riaditeľ IM Steve Altemus uviedol, že Odysseus v stredu vyrábal solárnu energiu, hoci je od pristátia prevrátený na bok. Letoví kontrolóri podľa jeho slov neskôr modul uvedú do spánkového režimu a pokúsia sa ho znova aktivovať o tri týždne, keď sa skončí lunárna noc.



Modul Odysseus triedy Nova-C pristál na Mesiaci minulý štvrtok, približne 185 kilometrov od jeho južného pólu. Ide o prvé pristátie amerického zariadenia na Mesiaci po viac ako 50 rokoch. Zostup na povrch Mesiaca však bol príliš rýchly, modul sa prevrátil a po pristátí trvalo niekoľko minút, kým s ním nadviazali rádiové spojenie.



IM zverejnila v stredu nové fotografie, na ktorých vidno, že najmenej jedna zo šiestich nôh modulu Odysseus je zlomená.



Riaditeľ amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) Bill Nelson podľa svojich slov považuje misiu Odyssea za úspech. Ako dôvod uviedol, že v stredu ráno na ňom ešte fungovalo všetkých šesť experimentov NASA. Upozornil však, že je veľký rozdiel medzi pristátím posádky a pristátím skupiny prístrojov.



Úrad NASA, ktorý v rámci programu Komerčné lunárne nákladné služby (CLPS) zaplatil spoločnosti 118 miliónov dolárov, má na module Odysseus výskumné zariadenia, ktorých životnosť predpokladajú na osem až deväť dní.