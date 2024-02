Lunárny modul Odysseus pravdepodobne pristál na Mesiaci na boku

Washington 24. februára (TASR) - Americký komerčný lunárny model Odysseus pravdepodobne leží po pristátí na povrchu Mesiaca na boku. V piatok to uviedla americká súkromná spoločnosť Intuitive Machines (IM). TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Modul Odysseus triedy Nova-C predstavuje prvé pristátie amerického zariadenia na Mesiaci po viac než 50 rokoch. Modul v tvare šesťuholníka pristál v blízkosti južného pólu Mesiaca vo štvrtok o 00.23 h SEČ, pričom spomalil z rýchlosti 6500 kilometrov za hodinu.



IM najnovšie informovala, že pri záverečnom zostupe modulu museli pozemné tímy prepnúť na záložný navádzací systém a po pristátí trvalo niekoľko minút, kým nadviazali rádiové spojenie. Modul pritom pravdepodobne narazil do skaly.



Spoločnosť pôvodne informovala, že modul pristál vo vzpriamenej pozícii. Generálny riaditeľ IM Steve Altemus však v piatok oznámil, že došlo k nesprávnej interpretácii údajov.



Solárne panely však podľa neho fungujú a vedecké experimenty Národného úradu pre letectvo (NASA) by tak mohli stále pokračovať.



Misia tohto modulu sa nazýva IM-1. Nova-C je trieda lunárnych pristávacích modulov navrhnutých na dopravu malého užitočného nákladu na povrch Mesiaca. Ide o súčasť programu NASA s názvom Komerčné lunárne nákladné služby (CLPS).



Samotný CLPS je súčasťou programu NASA s označením Artemis. Jedným z dlhodobých cieľov tohto programu je zriadenie stálej základne s posádkou na Mesiaci.



Modul odštartoval 15. februára na palube stredne ťažkej nosnej rakety Falcon 9 americkej súkromnej spoločnosti SpaceX.