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LÚPEŽ ZA VYŠE MILIÓN EUR: Ozbrojení páchatelia prepadli klenotníctvo
Páchatelia mali na hlavách prilby a boli ozbrojení útočnými strelnými zbraňami.
Autor TASR
Paríž 12. novembra (TASR) - Štvorica ozbrojených páchateľov prepadla vo štvrtok dopoludnia klenotníctvo v druhom parížskom obvode. Hodnota odcudzeného tovaru sa zatiaľ vyčísľuje. Podľa rozhlasovej stanice Europe 1 by mohla presiahnuť milión eur, píše TASR.
Podľa prokuratúry sa prepad odohral v predajni diamantových šperkov spoločnosti De Beers na ulici Rue de la Paix neďaleko známeho námestia Place Vendôme.
Páchatelia mali na hlavách prilby a boli ozbrojení útočnými strelnými zbraňami, ktoré počas lúpeže nepoužili, informoval web France Info s odvolaním sa na policajné zdroje. Maskovaní muži z miesta činu utiekli na motocykloch a skútroch. Polícia po páchateľoch pátra aj s pomocou povolaných posíl.
Prokuratúra začala vyšetrovanie pre podozrenie z ozbrojenej lúpeže spáchanej organizovanou skupinou.
Lúpež sa odohrala niečo viac ako rok po krádeži korunovačných klenotov z parížskeho múzea Louvre. Pri lúpeži za denného svetla v októbri 2025 odcudzili šperky v hodnote 88 miliónov eur. Prípad odhalil závažné nedostatky v bezpečnostných opatreniach múzea.
Spoločnosť De Beers patrí medzi popredných svetových producentov diamantov a predáva najmä luxusné diamantové šperky.
Podľa prokuratúry sa prepad odohral v predajni diamantových šperkov spoločnosti De Beers na ulici Rue de la Paix neďaleko známeho námestia Place Vendôme.
Páchatelia mali na hlavách prilby a boli ozbrojení útočnými strelnými zbraňami, ktoré počas lúpeže nepoužili, informoval web France Info s odvolaním sa na policajné zdroje. Maskovaní muži z miesta činu utiekli na motocykloch a skútroch. Polícia po páchateľoch pátra aj s pomocou povolaných posíl.
Prokuratúra začala vyšetrovanie pre podozrenie z ozbrojenej lúpeže spáchanej organizovanou skupinou.
Lúpež sa odohrala niečo viac ako rok po krádeži korunovačných klenotov z parížskeho múzea Louvre. Pri lúpeži za denného svetla v októbri 2025 odcudzili šperky v hodnote 88 miliónov eur. Prípad odhalil závažné nedostatky v bezpečnostných opatreniach múzea.
Spoločnosť De Beers patrí medzi popredných svetových producentov diamantov a predáva najmä luxusné diamantové šperky.