Analytik:PiS vybralo kandidáta na premiéra, ktorý má zjednotiť pravicu
Vládny tábor reagoval na nomináciu rýchlo a spustil kampaň namierenú proti Czarnekovi.
Autor TASR
Varšava 19. marca (TASR) - Poľská strana Právo a spravodlivosť (PiS) 7. marca predstavila svojho kandidáta na premiéra Przemyslawa Czarneka. Podľa analytika Jana Lupoměského z Central European Perspective Foundation to má PiS pomôcť získať voličov, ktorí odíšli ku krajnej pravici. Uviedol to v rozhovore s varšavským spravodajcom TASR.
Czarnek v minulosti pôsobil ako vojvoda v Lubelskom vojvodstve a neskôr ako minister školstva v druhej vláde Mateusza Morawieckého. „Je človekom ktorý má veľmi vyhranený názor a rád ten názor ukazuje. Bol dokonca zvažovaný ako kandidát na prezidenta v minuloročných voľbách,“ hovorí analytik.
Podľa Lupoměského sám Czarnek pre svoju vyhranenosť nepredpokladal nomináciu na možného premiéra. Podľa portálu Spotted Lublin napríklad ako vojvoda v roku 2019 udelil predstaviteľom samosprávy medailu za „činnosti prijaté na ochranu inštitúcie rodiny pred hrozbami, ktoré predstavujú deštruktívne ideológie“ prijatím uznesení, ktorými ju vyhlásil za tzv. „oblasť bez LGBT ideológie.“
Jeho výber zapadá do dlhodobej stratégie predsedu PiS Jaroslawa Kaczyňského, ktorý systematicky oddeľuje stranícke vedenie od výkonných funkcií a opakovane stavia na menej známe osobnosti. „Práve ten efekt akejsi novosti, zmeny politických lídrov bola vždy stratégia, ktorá predsedovi Kaczyňskému vychádzala,“ poznamenal Lupoměský s odkazom na úspešné politické projekty vrátane prezidentov Andrzeja Dudu a Karola Nawrockého.
Výber Czarneka je podľa Lupoměského jasným signálom, že PiS sa chce sústrediť na mobilizáciu pravicového elektorátu. „Nominácia Przemyslava Czarneka, ktorý nie je človekom, ktorý by za každú cenu hľadal konsenzus, je jasným znakom, že Jaroslaw Kaczyňski chce predovšetkým znovu zjednotiť pravicu,“ uviedol analytik.
Snahou má byť znovuzískanie voličov, ktorí v uplynulých rokoch odišli ku strane Konfederácia alebo ku krajne pravicovej Konfederácii koruny poľskej (KKP), ktorá sa od nej oddelila. „Kaczyňski sa v histórii presvedčil, že pravica víťazí a vládne, iba keď je zjednotená,“ dodáva.
Analytik upozorňuje, že ide o riskantnú, no konzistentnú stratégiu. „Je to určite riskantné, ale taká už politika Jaroslava Kaczyňského je. Vždy, keď riskoval, tak nakoniec zvíťazil,“ konštatoval Lupoměský.
Vládny tábor reagoval na nomináciu rýchlo a spustil kampaň namierenú proti Czarnekovi. Podľa experta to ukazuje, že mali pripravené reakcie na rôzne scenáre nominácie. Kritika sa zameriavala najmä na to, že Czarnek bude ochotný prizvať do svojej vlády krajne pravicovú KKP, čo však PiS, aj samotný Czarnek vylučujú.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
