Analytik: Rok 2026 bude v Poľsku bez volieb, ale nie bez napätia
Za kľúčovú udalosť končiaceho sa roka označil prezidentské voľby, v ktorých sa nenaplnili očakávania vládneho tábora.
Autor TASR
Varšava 29. decembra (TASR) - Rok 2025 bol v Poľsku podľa politického analytika Jana Lupoměského z Warsaw Institute v znamení prezidentských volieb, ktoré výrazne ovplyvnili vnútropolitickú situáciu aj smerovanie krajiny. Ako povedal spravodajcovi TASR, rok 2026 bude po dlhšom čase bez volieb, obdobie politického pokoja však nečaká.
Za kľúčovú udalosť končiaceho sa roka označil prezidentské voľby, v ktorých sa nenaplnili očakávania vládneho tábora. „Vláda viac-menej čakala, že bude mať prezidenta, ktorý prestane vetovať zákony. Keď sa to nestalo, nasledovala povolebná opica,“ povedal Lupoměský. V Poľsku je na prelomenie prezidentského veta potrebná trojpätinová väčšina hlasov, ktorou vládna koalícia nedisponuje. Podľa analytika bola vláda po porážke v šoku až do inaugurácie prezidenta Karola Nawrockého v auguste, následne síce prišla reflexia a zlepšenie komunikácie, no politická sila kabinetu sa oslabila.
Analytik upozornil, že výsledok volieb prekreslil aj politickú mapu. Najviac utrpela druhá najsilnejšia vládna strana Poľsko 2050, ktorej predseda Szymon Holownia so ziskom piatich percent zaostal za očakávaniami. „Odvtedy táto strana postupne koroduje a dnes je na hranici politickej existencie,“ skonštatoval. Naopak, víťazstvo Nawrockého vyvolalo eufóriu na pravici, kde sa nový prezident rýchlo stal dominantnou postavou.
Hoci je poľská spoločnosť silne polarizovaná, hlavní predstavitelia oboch táborov majú podľa Lupoměského v kľúčových európskych a bezpečnostných otázkach podobné postoje. Premiér Tusk podľa analytika prevzal časť tém pravice, či už v otázkach migrácie, energetiky alebo podpory Ukrajiny. Rozhodnutia európskych súdov o uznávaní manželstiev osôb rovnakého pohlavia či o spochybnení nezávislosti poľského ústavného súdu podľa neho nemali zásadný vplyv na verejnú mienku. „Polarizácia je taká vysoká, že ide už o malý kaliber v porovnaní s tým, čím si spoločnosť prešla,“ uviedol.
V oblasti bezpečnosti označil Lupoměský rok 2025 za obdobie bezprecedentných udalostí. Podľa neho v Poľsku panuje široká zhoda, že Rusko predstavuje reálnu hrozbu. „Politické elity aj spoločnosť vnímajú nebezpečenstvo ako veľmi blízke,“ povedal s tým, že reakcie Poľska na provokácie boli rozvážne a bez paniky. Dodal, že Poliaci sú na prípadný konflikt mentálne pripravení viac než mnohé iné európske spoločnosti.
Pri pohľade na rok 2026 analytik zdôraznil vysokú mieru neistoty. „Rok 2026 môže byť rokom bez volieb, ale nie rokom politického pokoja,“ povedal. Budúci rok bude prvý po dlhom období bez plánovaných volieb. Kľúčovými faktormi budú podľa neho stabilita vládnej koalície a vývoj bezpečnostnej situácie. Ani vláda, ani opozícia si podľa Lupoměského v súčasnosti predčasné voľby neželajú, no politické napätie bude pokračovať.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
