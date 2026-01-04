< sekcia Zahraničie
Lusa Verifica: Existuje veľa falošných snímok z Madurovho zadržania
Viaceré zo snímok zdieľali známe politické osobnosti, politické strany aj médiá v rôznych krajinách.
Autor TASR
Lisabon 4. januára (TASR) – Na sociálnych sieťach sa šíria desiatky falošných fotografií a videí údajne zachytávajúcich americkú vojenskú operáciu, pri ktorej bol zadržaný venezuelský prezident Nicolás Maduro. Ide najmä o archívne zábery a snímky vytvorené pomocou umelej inteligencie (AI). Uviedla to v nedeľu portugalská overovacia platforma Lusa Verifica, píše TASR.
Podľa Lusa Verifica sa medzi šírenými snímkami objavilo viacero rozdielnych verzií údajnej fotografie Madura v sprievode príslušníkov amerických špeciálnych jednotiek vedľa prúdového lietadla. Viaceré zo snímok zdieľali známe politické osobnosti, politické strany aj médiá v rôznych krajinách. Medzi nimi napríklad aj Flávio Bolsonaro, syn bývalého brazílskeho prezidenta.
Overovatelia faktov však zistili, že mnohé z týchto záberov boli vytvorené umelou inteligenciou. Poukazujú na to viaceré nezrovnalosti a detaily typické pre AI generované snímky.
Jedna z najstarších verzií obsahovala aj neviditeľný vodoznak SynthID, ktorý používa nástroj spoločnosti Google na označovanie AI obsahu. Z tejto snímky následne vznikli ďalšie upravené verzie, ktoré sa napriek tomu šírili ako „oficiálne fotografie“.
Medzi falzifikáty patrili aj zábery zakrvaveného Madura, údajne prepravovaného v americkom vojenskom lietadle alebo zadržaného v uniforme. V jednom prípade išlo o jednoduchú manipuláciu so staršou fotografiou politika a podnikateľa zadržaného na Ukrajine v roku 2022. Na sociálnych sieťach sa opakovane objavovali aj staré videá z protestov vo Venezuele, vojenských cvičení v USA či útokov Iránu na Izrael z roku 2024, ktoré boli mylne prezentované ako zábery zo zásahu v Caracase.
Prvú oficiálnu fotografiu Madura v americkej väzbe zverejnil až v sobotu popoludní americký prezident Donald Trump na sociálnej sieti Truth Social. Neskôr ju na platforme X zdieľal aj Biely dom. Na snímke je Maduro s prekrytými očami, s ochrannými slúchadlami a rukami v putách, v ktorých drží plastovú fľašu, oblečený v teplákovej súprave. Podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa bola fotografia zhotovená na palube lode amerického námorníctva USS Iwo Jima. V nedeľu sa následne objavili autentické fotografie a videá z Madurovho príchodu do New Yorku, kde má čeliť súdnemu procesu.
Lusa Verifica uzavrela, že hoci Spojené štáty Madura skutočne zadržali, značná časť obrazového materiálu šíreného na sociálnych sieťach a v niektorých médiách je nepravdivá alebo zavádzajúca.
